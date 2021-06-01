【失蹤人士】六旬漢昨到龜背灣獨自游泳失蹤　消防蛙人搜索至今未有發現

▲ 六旬漢昨到龜背灣獨自游泳失蹤，消防蛙人搜索至今未有發現。（曾秋文攝）

一名曾於4月接種首劑科興疫苗的66歲男子昨日(31日)下午獨自到舂坎角龜背灣游泳，妻子苦候至晚上仍没有丈夫消息，擔心下自行到警署報警求助。

消防員接報到現場一帶搜索，蛙人並落海搜尋，至今日下午仍未有發現，政府飛行服務隊直升機一度到場在附近一帶盤旋協助。

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失蹤事主李浚鳴的兒子今晨在Facebook帖文，呼籲市民提供消息。他表示父親患有高血壓，需定時服藥，曾於4月時注射第一劑科興疫苗，失蹤時只穿泳褲，財物則留在沙灘上，兒子估計父親在海上遇意外。他又指父親已退休，有行山習慣，夏天時經常到龜背灣游泳。

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記者：曾秋文