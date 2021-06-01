【涉藏炸藥】兩男生涉帶炸藥回校案續審　警司指涉案粉末能造成爆炸或燒傷

▲ 兩男生涉帶炸藥回校案續審，警司指涉案粉末能造成爆炸或燒傷。（經濟日報資料圖片）

中六男生疑在前年將有俗稱TATP的高性能炸藥帶回校，並交予同學又向老師指「幾好玩嘅」，校方終報警處理，兩男生否認管有爆炸品及無牌管有炸藥罪共3罪，案件今（1日）續審。到場檢驗粉末的警司作供稱，首被告交出的錫紙包粉末能造成爆炸。而次被告交出的錫紙包粉末潛在爆炸效果低，但或可能造成輕微燒傷。

兩名被告為19歲黎文光及18歲趙旭，兩人案發時讀中六及中四。黎被控管有爆炸品及無牌管有彈藥共兩罪，控罪指他於2019年11月27日在馬鞍山學校內明知而管有一個錫紙包載有 4 粒豌豆大小的三過氧化三丙酮（TATP）粉末，和管有1枚未用過的空包彈，及與趙一同管有約 1/8 粒碗豆大小的 TATP 粉末。

炸彈處理專家黎遨遊供稱，案發日到學校檢取涉案兩個錫紙包，即場分別提取少量粉末進行火焰測試。黎遨遊謹慎地將粉末從錫紙倒出形成一條幼線，並以明火燃燒，隨即出現約1呎高的火光，轉眼即逝，沒有留下任何痕跡。黎遨遊並以儀器測試，即時知悉該些粉末是TATP，黎又將剩餘的粉未交予政府化驗所化驗，結果同屬TATP。

黎遨遊又指，TATP屬高性能爆炸品中的較低組別，特性是敏感及危險。黎批評該粉末以錫紙盛裝是不理想做法，因磨擦而容易出現火花。黎認為從首被告黎文光交出的錫紙包粉末能造成爆炸，而由次被告趙旭交出的錫紙包粉末，其潛在爆炸效果低，但也有可能在被引爆時造成輕微燒傷。下午續審。

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記者：陳卓欣