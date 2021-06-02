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【淘寶恩物】$80淘寶烘鞋器15分鐘烘乾鞋子　網民無懼雨季：不會罨到腳臭

休閒消費 11:47 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

近日有網民淘寶了烘鞋器，應付雨季，避免因弄濕鞋而罨著雙腳。

踏入夏天雨季，在街上遇上大雨，很多時候雙腳難逃一劫，都會罨住雨水，特別難受。鞋子難以吹乾，翌日繼續穿著，令雙腳長期罨住，分分鐘罨到又痕又臭。有網民昨天（1日）在Facebook分享她買了一個烘鞋器，可快速烘乾鞋子。有了這寶物，不再擔心雨季！

點擊大圖了解詳情：

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這網民昨天（1日）在淘寶開心Share Facebook群組分享她淘寶的烘鞋器及使用時的相片，表示這烘鞋器非常實用，

開心share，之前淘左個烘鞋器，啱哂呢啲落雨天氣，有埋殺菌，第一次用，15分鐘已乾哂！

這網民張小姐接受TOPick訪問，指這烘鞋器趁著「買滿即減活動」搭單購買的，大約$80，覺得日後有機會用到。

張小姐因工作關係，常在街上，曾經試過因下雨弄濕鞋子，她只用風扇對著鞋子吹，也不能吹乾透。不過翌日又要穿同一雙鞋子，令她覺得很辛苦，也出現腳臭情況，

因為我做行街，罨住對腳都好辛苦，真係罨到腳臭！

烘鞋器本身配備插蘇，不過張小姐未為它換香港制式的3腳插頭。使用這烘鞋器後，她會用消毒濕紙巾再清潔烘鞋器，保持衛生，

終於唔洗罨住對腳！

過往不少人曾發生淘寶電器的安全問題，張小姐曾淘過其他電器，例如冰櫃、微波爐、風扇、廚師機等，除冰櫃外，其他都唔洗長開或長插住電掣，而她都有更換香港制式的插頭，所以都不太擔心安全問題。

自認是淘寶達人、有家居好物推薦大家，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

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記者：王芷瑩

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