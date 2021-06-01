【邵逸夫獎】5科學家瓜分3獎項　頒獎禮視乎疫情發展另行公佈

▲ 邵逸夫獎基金會今公佈第18屆得獎名單。（短片截圖）

邵逸夫獎基金會今日公布第18屆得獎名單，5名科學家瓜分3個獎項，其中3人來自美國，1人來自加拿大，1人來自法國。基金會表示，頒獎禮安排會視乎疫情發展適時公佈。

生命科學與醫學獎由斯科特•埃姆爾(Scott D Emr)奪得，他發現的內體蛋白分選轉運複合體 (ESCRT) 途徑，對涉及膜生物學的多樣化過程至關重要，包括細胞分裂、細胞表層受體調節、病毒傳播及軸突修剪等。

天文學獎頒予維多利亞•卡士比 (Victoria M Kaspi)和赫里莎•庫韋利奧圖(Chryssa Kouveliotou) ，以表彰她們對理解磁星作出貢獻。磁星是一種高度磁化的中子星，與很多壯觀的瞬變天體物理學現象有關。兩位科學家以新穎和精確的觀測技術，證實具有超強磁場的中子星存在，並描繪出其物理特性。

至於數學科學獎，則由尚-米歇爾•比斯姆 (Jean-Michel Bismut) 以及傑夫•奇格 (Jeff Cheeger)平分，以表彰他們對幾何學的貢獻。

邵逸夫獎每年頒發一次，分別設有天文學、生命科學與醫學、數學科學三個組別，每項獎金120萬美元。2020年邵逸夫獎頒獎禮因新冠疫情延期至上月20日舉行，得獎者未能親赴香港領獎，是邵逸夫獎舉行以來首次延期。

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記者：林曉君