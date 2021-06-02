【愛貓如痴】黎淑賢視如己出領養無毛貓　不嫌外表奇特任由愛貓做小三

▲ 黎淑賢視如己出領養無毛貓，愛心滿滿。

95年當選亞洲小姐亞軍、現年44歲的前亞姐黎淑賢（Bonnie），曾與藝人盧惠光結婚，二人育有兩子，可惜婚姻只維持8年，可惜最終離婚收場。

直至2007年與現任老公許智政奉子結婚，4年後再迎來細仔。貴為四子之母的她，去年更領養了「五仔」，一頭6個多月大的加拿大無毛貓 Pow Pow，最有緣的是夫婦結婚紀念日與愛貓生日是同一天，奇妙的緣分冥冥之中讓她們更添一份親近。

▲ 黎淑賢去年領養了加拿大無毛貓 Pow Pow，現已融入家中。（湯炳強 攝）

黎淑賢愛心爆棚

Pow Pow身世可憐，在Bonnie未領養牠前，曾慘遭主人棄養，但機緣巧合下，遇上「真命主人」Bonnie，終於迎來新生活。

黎淑賢回憶說：「原本有個買家買了牠卻改變主意，因為其父母覺得牠像怪物，堅決不讓牠入屋，於是將牠安置在一個空屋，每晚自己一個喊，鄰居以為是個嬰兒。後來朋友知道我喜歡貓，問我有沒有興趣養，然後我丈夫對牠一見鍾情，便決定養下牠。」

無毛貓是一個非常獨特的品種，有很多人始終無法接受牠奇特的外表，全因牠的外貌與其他貓咪不一樣，除了臉上滿滿的皺紋，全身上下更沒有毛，因而被貼上恐怖的標籤。Bonnie坦言初時也有點卻步，後來不知不覺被 Pow Pow 深深吸引。

▲ Pow Pow曾遭主人棄養，內心深受打擊，幸遇見Bonnie才得以重獲新生。（湯炳強 攝）

悉心照顧愛貓

Pow Pow性格非常黏人愛撒嬌，缺乏安全感，難免與其被遺棄的經歷相關，使愛貓心切的她下定決心，盡力為牠提供一個滿載溫馨快樂的家。

從小Pow Pow病痛多多，不只腸胃敏感、金錢癬，更有哮喘，曾試過咳到吐舌、流出紅色鼻涕，令 Bonnie 時常擔驚受怕，就連玩耍也怕牠玩得太激烈。

眾所周知，寵物的醫療費用昂貴，她不惜花費約兩萬元的醫藥費，又特意購入醫療級的空氣淨化機，自己甚至戒用香水，全為了愛貓的健康。

▲ 在照顧寵物上，她堅持親力親為，每天都親自為愛貓清潔身體。（取自IG）

自認超級貓奴

雖然Bonnie只養了Pow Pow短短7個月，但牠已變成全家最得寵。母性大爆發的她對愛貓極為溺愛，甚至「視如己出」猶如自己十月懷胎生下的孩子。

她更自認對愛貓的寵愛已達瘋癲程度：「起初我們發現牠有哮喘，我帶牠去看獸醫，望着牠接受聞氣時好心痛，我好自責，認真地回想究竟我在懷牠時吃了什麼，當時我丈夫即指我神經病，兩個兒子看着我的反應呆了，我才驚醒牠不是我生的。」

▲ 全家人為了愛貓改變生活習慣，事無大小都以Pow Pow為先。（取自IG）

兒子呷醋投訴

現在，Bonnie幾乎將全副心機放在愛貓身上，一手一腳照顧，由於無毛貓的皮膚油脂分泌旺盛，她每天也親力親為給Pow Pow餵食、抹身、清潔手指。

「兩母子」相處時間很長，她笑指從一個小動作，已知愛貓心中所想，真正「趷起條尾就知你想點」！但是近日，竟惹來兩個兒子呷醋投訴。

她笑說：「家中所有事都以Pow Pow為先，有時候他們想在家打球 ，會發出太大的聲響嚇倒牠，我就立刻制止他們。我們亦為牠改變了不少生活習慣，例如更注意衛生，食物要收拾好，以免牠吃到不能吃的東西。」

▲ 黎淑賢將愛貓視如己出，其溺愛行為令兩個兒子也呷醋投訴。（取自IG）

在行為舉止上，Pow Pow十足一隻狗，除迅速學識「sit」、「hand hand」的指令外，更懂得霸地盤宣示主權，令她哭笑不得。

Bonnie稱：「起初牠為了霸着我，經常在我的丈夫睡覺位置上撒尿，因此掉了好多張被和床單，直至過了段時間，牠發現沒辦法取代我丈夫，既然改變不了，現在牠每晚都要睡在我們夫妻中間。」

記者：曾嘉善