【整容變毀容】割雙眼皮失敗丈夫嫌棄提離婚　大媽哭訴：別人當我怪物一樣

▲ 大媽割雙眼皮失敗，丈夫嫌棄提離婚。

為變靚，不少人會選擇整容，但若然手術失敗，後果可大可小。內地江西一名金姓女子花2萬元（人民幣，下同，約2.4萬港元）割雙眼皮，但手術效果不如預期，不但遭受他人的奇怪目光，丈夫更向她提出離婚。

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根據內地傳媒報道，現年43歲的金女士，在2年前經朋友介紹下，在南昌一間美容醫院花費2萬元接受割雙眼皮手術，但手術後沒有變漂亮，雙眼皮看起來誇張、不自然。事主又抱怨：

最近買菜、孩子開家長會，別人看我像看怪物似的...

去年，醫院免費為金女士進行修復，但她依然不滿意效果，指兩邊不對稱，且眼皮出現下垂情況，哭訴「我花錢是來變美而不是變醜的」，並要求院方退回全數手術費用，以及賠償精神損失費。

這幾年我都不知道怎麼過來的，老公吵著跟我離婚，他說我做醜了。

金女士找美容醫院職員溝通協商，惟院方表示已為事主提供免費修復，而她在事前已簽署手術知情同意書，當中表明「不能保證兩邊完全對稱」，故拒絕金女士的退款要求，但願意陪同她去醫療調節委員會進行調解，但遭對金女士拒絕。

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責任編輯：羅嘉欣