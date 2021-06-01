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【雪卵時機】卵巢年齡未必等同真實年齡　AMH檢測有助了解卵巢功能安排雪卵

醫生診症室 18:07 2021/06/01

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及早進行AMH檢測，可了解卵巢情況，考慮是否要雪卵。

女性不育問題在本港愈趨普遍，有調查結果顯示六分一的夫婦有不育問題。近年大家常常聽到「雪卵」可提高大齡女子的生育機會，但若女性決定雪卵時的年齡較高，雪藏卵子質素也會較差。及早進行AMH（Anti-mullerian Hormone，抗穆氏管荷爾蒙）檢測，可了解自己卵巢的情況，並按檢測結果來考慮是否要雪卵。

AMH是卵巢儲備的指標

不少人也知道，病理性原因例如先天多囊卵巢症、子宮內膜異位、輸卵管堵塞等問題也會影響生育能力，然而，「卵巢年齡」也是決定成孕機會的重要因素。各人卵巢功能也不同，而「卵巢年齡」會與真實年齡有差別。如果女性的「卵巢年齡」比真實年齡高，卵子質素和懷孕機會也較同齡人低。

現時的AMH檢測可評估女性的卵巢年齡，大家可根據檢驗結果提早生育計劃或安排「雪卵」時間。AMH是從卵巢的基礎卵泡排出來的一種荷爾蒙，這種荷爾蒙的數量與卵巢功能或儲備有關。卵巢裡面有愈多卵子儲備，AMH的分泌就會愈多。隨著年紀增長，卵巢儲備會愈來愈少，AMH也會隨之下降。因此，AMH可以作為卵巢儲備的指標。

卵巢儲備低可考慮雪卵

如果女性在年輕時抽血檢查AMH，知道這刻卵巢的儲備比同年齡女士的平均數要低，可考慮提早生育。若女性們不希望打亂原本的人生計劃，可考慮「雪卵」（雪藏卵子），以備日後有較多質素較好的卵子用作人工授孕。

簡單來說，雪卵就是以藥物刺激卵巢在同一時間內有多些卵子成熟，然後做小手術把卵子取出，接著將卵子快速冷凍。這些卵子會在攝氏零下196度雪藏起來。在這溫度中儲存，卵子的質素就不會隨年齡而下降。即是說，假設女性在32歲雪藏卵子，即使她在35、38歲時才使用雪藏的卵子受孕，仍有相當於32歲的質素的卵子。

在年輕時冷藏起足夠數目和質素較好的卵子，成功懷孕的機率一定比數年之後用自己體內的卵子高。不過，雪藏卵子不能保證往後一定可以懷孕，它只是增加了成孕的機會。最終能否成孕，仍要看其他因素如男方精子的質素等。

婦產科專科醫生楊穎兒

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撰文 : 楊穎兒 婦產科專科醫生

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