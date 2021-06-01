【照顧長者】重返校園讀老年學加入護老服務　90後女生：佢哋當我係孫女

▲ Jennie經歷嫲嫲離世之後，重返校園讀老年學。

「好多人樂意迎接人出世，但好少人願意陪伴人走最後一程」。志願做安寧服務工作的90後女生Jennie，認為服務長者甚有意義。中學畢業時經歷嫲嫲患腸癌離世，令她決心投身長者中心工作。縱然沒有血緣關係，Jennie樂意當院舍中公公婆婆的「孫女」，陪伴他們安老。為增進對長者服務的了解，在工作兩年後，她決定重返校園，於理大修讀應用老年學及服務管理。

Jennie指，自己與嫲嫲關係不錯，小時候每隔一、兩星期會探望她一次，陪她飲茶。在中學畢業時，她得知嫲嫲腸癌，感到難過及震驚，希望盡自己能力照顧對方。她不時前往醫院探望嫲嫲，又會在網上搜尋藥物資訊，時刻關注其病情。可是過了不久，嫲嫲敵不過病魔，離開人世。

▲ Jennie參與房協獎學金同學會活動，協助為真善美村長者製作人生紀念冊。（受訪者提供）

難忘被院舍公公婆婆當「孫女」

經歷嫲嫲患病之後，Jennie立志投身長者院舍服務，在中六畢業後進入長者中心工作，協助處理中心行政事務，以及跟進長者的身體狀況。縱然她與中心內的公公婆婆沒有血緣關係，但經過一段時間相處之後，彼此建立猶如親人般的深厚感情，甚至有人稱她為「孫女」。

有位患有認知障礙的伯伯，起初不肯吃飯及吃藥，我扮是他的孫女，陪他聊天及『氹』他吃藥，最終他才肯食。那時我當自己不是院舍人員，而是真的像他孫女一樣去陪伴他。

她憶起初入行一星期，有次工作忙碌，加班到深夜，打電話和家人哭訴。中心一位婆婆聽到後，走出來安慰她，指自己也曾感到壓力，叫她「慢慢做」。自此每當Jennie遇到煩惱，都會找她傾訴，每次婆婆都會細心聆聽，跟她談人生道理。愛說笑的婆婆，常叫她「帶男朋友返嚟睇吓」。

對於長者來說，有人陪伴比一切都重要。Jennie指，自己見盡人生百態，有人每天上班前都會來院舍探望親屬，十分窩心；有人將長者送入院舍後置之不理，連日用品也讓院舍人員幫忙購買。她指長者若沒人陪伴，會影響病情及心理狀況，所幸院舍有群體生活，公公婆婆能夠建立自己的社交圈子。

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重返校園修讀老年學

為增進對長者服務的了解，在院舍工作約兩年後，Jennie重返校園進修，在香港專業教育學院（IVE）修讀長者社區保健護理高級文憑。在老師推薦下，她獲頒房協獎助學金，幫補學費之餘，亦使她對投身護老行業更有信心。在讀書期間，她亦曾在房協長者安居樂住屋計劃--樂頤居實習，舉辦手機班供長者參與，想不到反應熱烈，

班班都爆，我們其實只是教基本功能，但長者會非常認真聽，有人更會抄筆記。他們跟我說，家人沒有耐性教，自己很想學用手機，來跟孫仔、孫女溝通。

現時Jennie在理工大學修讀應用老年學及服務管理，她認為大學課程全面，涵蓋理論與實踐，包括長者晚年的心理變化、各類病症、復康運動等，亦接觸到與長者相關的法例如平安紙及監護令。

▲ Jennie參與中秋探訪長者活動。（受訪者提供）

畢業後盼做安寧服務

在課餘時間，Jennie擔任私人看護，照顧因患癌而長期住院的中年男士。她憶起陪伴男士到離世的一刻，甚為感觸，

他因癌症復發，只能接受紓緩治療，沒有辦法離開醫院。姑娘通知我他快不行時，我跑去醫院見他最後一面，和他2位姐姐一同陪伴他離開。

Jennie指甚少人願意陪伴人面對死亡，而她卻決意從事安寧服務，「希望陪伴人走到最後一秒」。生命無常，更顯陪伴的珍貴，Jennie望畢業後繼續服務長者，充當一眾公公婆婆的「孫女」，伴他們安老。

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記者：胡嘉儀