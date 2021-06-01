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【新冠肺炎】今日新增7宗確診　1宗本地源頭不明涉35歲警員曾訪油塘大本型、樂富廣場

社會 16:33 2021/06/01

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衞生防護中心今日（1日）公布，新增7宗新冠肺炎確診，1宗本地源頭不明個案，6宗輸入；至今本港個案累計11,849宗，包括11,848宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫請記者會，交代詳情。

今日唯一一宗本地個案，涉及昨日初步確診的灣仔警署35歲男警員，屬源頭不明，入院後檢測呈陰性，並未驗出抗體，發病日曾到灣仔警察總部餐廳，曾押送犯人至柴灣警署及荔枝角羈留中心。詳情即看：【下一頁】

相隔半個月再現本地源頭不明個案，張竹君指社區仍有隱形傳播鏈，又指該確診警員CT值較低，即病毒量高，具一定傳播性。詳情即看：【下一頁】

今日新增6宗輸入個案有5人涉抵港印傭，有5人均檢出有變種病毒。詳情即看：【下一頁】

醫管局指再多3名確診病人康復出院，1人情況危殆。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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