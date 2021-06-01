【新冠肺炎】35歲男警不明源頭感染　兩名子女有輕微症狀入院檢測陰性

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代疫情。（經濟日報資料圖片）

本港今日(1日)新增7宗新冠肺炎確診個案，有1宗涉本地不明源頭感染，連續16天本地零確診斷纜。衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者交代疫情。

新增不明感染個案涉及一名35歲男警，於居住於油塘油美苑淮美閣，5月28日出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水，當日曾訪中央圖書館接種疫苗，惟因有上呼吸道症狀，不獲接種，5月29日向樂富樂家醫務中心求醫；5月30日遞交深喉唾液樣本並呈陽性反應，經衞生署公共衞生化驗所檢測亦陽性，無檢出變種病毒。

張竹君表示，男警入院後經醫院入院後取3個樣本作檢測，包括鼻咽拭子及咽喉樣本測試均呈陰性，未有抗體，傳播期及潛伏期多為上班及巡邏；5月21日及24日亦曾接觸過需囚禁人士或是逮捕人士，5月21日曾送一人到柴灣警署、24日非法逗留人士送到荔枝角羈留中心，已送檢疫中心檢測。

男警日常多與家人食飯，亦曾到訪多處包括於5月15日曾訪油塘大本型十勝牛和食料理、樂富廣場美食廣場、5月19日油麗商場大家樂、5月28日於警總6樓雅膳、5月29日黃大仙中心意八意粉、5月29日天水圍天耀廣場十勝牛和食料理，當日曾到親友家中及到嘉湖新北江商場一期剪髮，會透過安心出行通知曾訪者。

患者有3名家人，包括兩名子女就讀樂富耀能兒童發展中心及路德會觀塘幼稚園，二人昨晚有輕微症狀，入院檢測陰性，屬鼻病毒或副流感陽性；兩校停課兩、三日清洗。患者居所及工作地方已納入強制檢測。

張竹君稱，當局發現個案後，已即時將其密切接觸者檢疫隔離，同時追蹤患者病毒的源頭。患者CT值比較低，即病毒量高，若真的屬個案，會有一定傳播性，雖然家人已出現病徵，但幸好檢測仍屬陰性，目前已送30多位同事、10多位家人、曾探望他的老師、部分犯人等共40至50人檢疫。

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責任編輯：陳正怡