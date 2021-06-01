【新冠肺炎】相隔半個月再現本地源頭不明個案　張竹君不排除屬第四波疫情餘波

▲ 張竹君指，本港仍有一些隱形傳播鏈，雖然每日做很多檢測，但仍有很多是沒有病徵的病人。（程志遠攝）

本港第四波新冠肺炎疫情結束，惟再現本地確診個案。衞生防護中心公布，今日（1日）新增7宗確診個案，其中6宗屬輸入個案和一宗本地源頭不明個案，涉及一名35歲男警，即相隔半個月後再現本地個案。另外，今日亦有少於5宗初步確診。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，暫時沒有原因解釋有關個案，會列為源頭不明個案處理，同時代表本港仍有一些隱形傳播鏈。她指，本港人口逾750萬人，雖然每日做很多檢測，但仍有很多是沒有病徵的病人，故一直找不到並不代表沒有傳播鏈，但可能隱形傳播鏈很低，不容易找出個案。

當局發現個案後，已即時將其密切接觸者檢疫隔離，同時追蹤患者病毒的源頭。患者CT值比較低，介乎16至18，即病毒量高，若真的屬確診個案，會有一定傳播性。雖然家人已出現病徵，但幸好檢測仍屬陰性，目前已送其30多位同事、10多位家人、曾探望他的老師、部分犯人等共40至50人檢疫。

問及本港第4波是否真的完結，張竹君指，若經基因分析後證實與早前第4波疫情相符，可能有機會屬第4波的餘波，未算徹底清零，但由於一段時間已沒有本地個案，即使有傳播鏈，希望仍屬低水平，盡快杜絕。

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記者：陳子謙