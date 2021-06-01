【新冠肺炎】今日新增6宗輸入個案有5人涉抵港印傭　有5人均檢出有變種病毒

▲ 本港今日新增宗新冠肺炎確診個案，宗涉及輸入個案。（經濟日報資料圖片）

本港今日(1日)新增7宗新冠肺炎確診個案，有6宗輸入個案、1宗涉本地不明源頭感染，連續16天本地零確診斷纜。衞生防護中心傳染病處主任張竹君見記者交代疫情。

今日新增6宗輸入個案，5人均由印尼到港外傭，3人檢出帶有N501Y變種病毒株及2人帶有L452R變種病毒株：

第11,843宗： 27歲女外傭，無症狀，5月30日乘搭GA876航班由印尼抵港，於機場檢出陽性

第11,844宗：37歲女外傭，無症狀，5月30日乘搭GA876航班印尼抵港，檢出帶有N501Y變種病毒株

第11,845宗及第11,849宗：34歲女外傭及39歲女外傭，二人相識一同由印尼返港，檢出帶有N501Y變種病毒株

第11,847宗：29歲女外傭， 5月28日乘搭CX2780航班由印尼抵港，第3日樣本檢出陽性，檢出帶有L452R變種病毒株

第11,848宗：55歲女子，5月30日發病，5月27日乘搭EK384航班由名聯酋抵港，第3日樣本檢出陽性，檢出帶有L452R變種病毒株

至今本港檢出271宗確診個案帶有N501Y變種病毒株，包括146人屬「B.1.1.7」英國變種病毒株(alpha)、57人「B.1.351」南非變種病毒株(Beta)，及有102人屬L452R變種病毒株，其中31宗「B.1.617」印度變種病毒株(Delta)。

由於嘉魯達印尼航空營運於5月30日由印尼雅加達飛抵香港的GA876航班，有3名乘客經抵港檢測而確診，衞生署遂引用《第599H章》，禁止嘉魯達印尼航空營運的客機明日(2日)起至15日期間從雅加達着陸香港。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡