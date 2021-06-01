【新冠肺炎】醫管局指再多3人康復出院　1人情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。(資料圖片)

衞生防護中心今日（1日）公布，新增7宗新冠肺炎確診，1宗本地源頭不明個案，6宗輸入；至今本港個案累計11,849宗，包括11,848宗確診個案和一宗疑似個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業出席疫請記者會，交代詳情。

李立業表示，截至今日早上9時，過去24小時再有3名病人出院，至今共有11,575名確診或疑似病人康復出院。現時共有26名確診病人分別於13間公立醫院及北大嶼山醫院香港感染控制中心留醫，其中一人情況危殆，一人情況嚴重，其餘24人情況穩定。目前公立醫院已啟用負壓病房及負壓病床的使用率，分別為69%及57.7%。

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記者：陳麗娜