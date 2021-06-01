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【港區國安法】鍾翰林擬否認分裂國家等4罪　案件排期11月2日開審

社會 16:20 2021/06/01

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前「學生動源」召集人鍾翰林涉在社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，涉違反港區國安法。（經濟日報資料圖片）

前「學生動源」召集人鍾翰林涉在社交平台發表煽動他人分裂國家的內容，涉違反港區國安法，被控分裂國家罪及串謀發布煽動性刊物等共4罪。今（1日）於區域法院再訊，案件排期至11月2日以中文審訊，審期為7天。鍾翰林沒有保釋申請，繼續還押候訊。

被告鍾翰林 （19歲；報稱無業），被控1項分裂國家罪、1項串謀發布煽動性刊物罪及2項洗黑錢罪。

控方今於庭上透露，將依賴約1小時的錄影會面記錄，以及被告警誡下提及有關其Facebook 密碼的供詞，辯方表示就警誡供詞有爭議。法官將案排期於11月2日審訊，預計審訊7天，並定於8月16日作審前覆核。

控罪鍾的分裂國家罪指，鍾於2020年7月1日至10月27日在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家，破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去，或非法改變香港特別行政區的法律地位。

鍾另被控於2018年11月30日至2020年6月9日串謀發佈煽動性刊物，激起香港居民企圖不循合法途徑改變其他在香港的依法制定的事項；及於2018年1月19日至2020年7月29日，分別在Paypal Hong Kong Limited及香港上海滙豐銀行有限公司的帳戶內，持有2筆總值$133,417.69元和$564,318.19元的款項，而該2筆款項屬從可公訴罪行的得益。

記者：陳卓欣

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