【娛圈有喜】駱胤鳴滿身金器簽紙結婚　麥美恩許文軒見證甜蜜一刻

▲ 麥美恩出席好友駱胤鳴婚禮。（取自IG）

組合「SiS樂印姊妹」成員駱胤鳴去年宣布嫁圈外男友「哈士彬」（Kelvin）做人妻。因疫情關係，婚禮延至今年才舉行。昨日駱胤鳴跟Kelvin先進行簽紙儀式，5月再補擺喜酒。

駱胤鳴和Kelvin昨日在科學園行禮兼擺酒，雖然有限聚令，但不少好友都到臨見證婚禮。駱胤鳴好友麥美恩和許文軒結伴做姊妹團，麥美恩並在IG直擊婚禮情況。

▲ 疫情下舉行順利圓婚。（取自IG）

麥美恩留言祝福：「Congrats ️好感動，終於等到呢一刻，真係動魄驚心 ，大個女大個仔啦！記住要錫老婆，如果唔係你就知咩事啦！愛你們，張相很有愛」。

許文軒亦都有貼出合照並說：「要幸福啊！Congratulations~連姊妹都做埋，原來我留長頭髮係咁用！」

▲ 戴上滿身金器。（取自IG）

駱胤鳴穿上紅色低胸晚裝，男家送出多對龍鳳鈪，駱胤鳴以紅縄一條穿上約10隻的龍鳳鈪掛在頸上，手上又戴了3對龍鳳鈪，滿身金器出嫁。

駱胤鳴在IG留言：「終於補辦晒所有結婚要做但又未做嘅儀式，多謝天公造美，噚晚12點返到屋企先至嚟行雷閃電落大雨，BTW我部手機得返啲奇怪相，例如係有個女藝人拍緊兩套劇都拎住部相機飛車過嚟，點知都係用手機幫另一位男藝人影相，仲有一張係大家幫我哋同Anson Lo合照，所以你哋同我影咗相嘅朋友，快啲send返啲相俾我！」