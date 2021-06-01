  • 27°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 16:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【結束營運】政府6月8日收回屯門碼頭　噴射飛航提出終止租賃協議

社會 16:28 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

噴射飛航料結束營運來往屯門及澳門航線。（資料圖片）

海事處今日（6月1日）公布，屯門客運碼頭的現時租戶，即營運噴射飛航的「港澳飛翼船有限公司」，已正式向政府提出終止租賃協議，並於6月8日交還屯門碼頭予政府。因應疫情而於去年1月30日起暫停的屯門至澳門跨境客運渡輪服務，將會正式結束。
 
海事處稱，已就交接安排與港澳飛翼公司緊密聯繫，以確保屯門客運碼頭可以順利有序地交回政府。海事處亦已向澳門海事當局通報，港澳飛翼公司的決定。
 
海事處表示，尖沙咀中國客運碼頭和上環港澳碼頭有足夠運載力滿足跨境客運乘客的需求。待跨境客運渡輪服務恢復後，市民可利用這兩個碼頭乘搭渡輪往來澳門。此外，新啓用的屯門──赤鱲角隧道連同港珠澳大橋亦為乘客提供往來香港與澳門的另一選擇。
 
至於屯門客運碼頭的未來用途，政府會在評估公眾對水上交通服務的需求和渡輪服務營辦商的要求後再作考慮，務求盡可能令碼頭用得其所。

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：吳卓峰

相關文章

【疫苗接種】私隱公署宣布員工即日可享疫苗假期　早前已接種者同可獲2天假
今日 15:49
【疫苗接種】私隱公署宣布員工即日可享疫苗假期　早前已接種者同可獲2天假
【邵逸夫獎】5科學家瓜分3獎項　頒獎禮視乎疫情發展另行公佈
今日 15:50
【邵逸夫獎】5科學家瓜分3獎項　頒獎禮視乎疫情發展另行公佈
【港區國安法】鍾翰林擬否認分裂國家等4罪　案件排期11月2日開審
今日 16:20
【港區國安法】鍾翰林擬否認分裂國家等4罪　案件排期11月2日開審

你可能感興趣

【疫苗接種】私隱公署宣布員工即日可享疫苗假期　早前已接種者同可獲2天假
今日 15:49
【疫苗接種】私隱公署宣布員工即日可享疫苗假期　早前已接種者同可獲2天假
【邵逸夫獎】5科學家瓜分3獎項　頒獎禮視乎疫情發展另行公佈
今日 15:50
【邵逸夫獎】5科學家瓜分3獎項　頒獎禮視乎疫情發展另行公佈
【港區國安法】鍾翰林擬否認分裂國家等4罪　案件排期11月2日開審
今日 16:20
【港區國安法】鍾翰林擬否認分裂國家等4罪　案件排期11月2日開審
疫情 經濟 屯門 渡輪 港珠澳大橋 交通

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶