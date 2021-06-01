【結束營運】政府6月8日收回屯門碼頭　噴射飛航提出終止租賃協議

▲ 噴射飛航料結束營運來往屯門及澳門航線。（資料圖片）

海事處今日（6月1日）公布，屯門客運碼頭的現時租戶，即營運噴射飛航的「港澳飛翼船有限公司」，已正式向政府提出終止租賃協議，並於6月8日交還屯門碼頭予政府。因應疫情而於去年1月30日起暫停的屯門至澳門跨境客運渡輪服務，將會正式結束。



海事處稱，已就交接安排與港澳飛翼公司緊密聯繫，以確保屯門客運碼頭可以順利有序地交回政府。海事處亦已向澳門海事當局通報，港澳飛翼公司的決定。



海事處表示，尖沙咀中國客運碼頭和上環港澳碼頭有足夠運載力滿足跨境客運乘客的需求。待跨境客運渡輪服務恢復後，市民可利用這兩個碼頭乘搭渡輪往來澳門。此外，新啓用的屯門──赤鱲角隧道連同港珠澳大橋亦為乘客提供往來香港與澳門的另一選擇。



至於屯門客運碼頭的未來用途，政府會在評估公眾對水上交通服務的需求和渡輪服務營辦商的要求後再作考慮，務求盡可能令碼頭用得其所。

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責任編輯：吳卓峰