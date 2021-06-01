【心酸道別】母子染疫兒子病情嚴重憂撐不過 傷心告別腦退化媽媽：你要乖乖的

▲ 兒子傷心告別媽媽，請求媽媽要好好照顧自己。

台灣爆發新一波新冠肺炎疫情，連日來都錄得超過100宗本地確診個案，並有多宗死亡個案，當局已經升級至「第三級警戒」。有確診男子染疫後擔心自己捱不過鬼門關，氣若浮絲地向患上腦退化的媽媽道別，「我可能再也無法照顧你，你要乖乖的！」令醫護動容。

綜合台灣傳媒報道，80歲的林姓婦人患有腦退化症，她日前確診並入住台北慈濟醫院後，每天都扭鬧要找兒子，護士在新北衛生局協助下，找到同樣因確診住在另一家醫院的兒子。

醫院社工獲悉情況後，安排母子二人通電話，電話那邊傳來兒子氣若游絲的聲音，他接通電話後已說：「媽媽，你現在都不要講話，你聽我說，我以後可能沒辦法再照顧你，所以你要聽醫生、護理師的話，人家說什麼你就做什麼，我真的沒辦法照顧你了，你不要吵、不要亂，要好好照顧自己，要像小朋友一樣乖乖的。」



林媽媽聽到兒子的聲音後，不停地追問兒子，自己可否打電話給他，兒子擔心自己情況嚴重捱不過這關，始終沒有回答媽媽的問題。臨收綫時，兒子請護士接聽電話，請求護士多多照顧自己的母親，

我媽媽沒辦法照顧自己，要麻煩你們多多費心。

報道指，醫護人員在旁聽到後，都為林媽媽兒子的孝順而落淚。幸好經過治療後，兒子的情況出現好轉，母子二人近日透過視像電話見面，兒子再次勸說媽媽一定要聽醫護人員的說話，好好照顧自己。

台灣疫情指揮中心最新公布數據顯示，從5月15日起至6月1日，台灣每天都錄得超過100宗本地確診個案，累計確診個案已經超過8,000宗。

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責任編輯：王明芳