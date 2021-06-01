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【港區國安法】林鄭月娥稱難斷定口號是否違法　執法機關須搜證

政治 16:34 2021/06/01

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林鄭月娥表示，香港不存在可作違反國家憲法的事。（梁偉榮攝）

今年是六四事件32周年，支聯會口號「結束一黨專政」是否違法也引起關注。特首林鄭月娥今日稱，要考慮在甚麼情況說口號、有否引伸可能違反法律條文的情況，難以簡單回答「是」或「否」。

林鄭月娥曾引述，時任中聯辦主任王志民，稱憲法沒有對該口號有說法。林鄭月娥今日被問到看法有否改變時指，過去兩、三年發生很多事，特別是港區國安法的實施帶來大影響，保障了一國兩制，亦要求各機關履行，形容是環境的改變。

她續指，倘日後要就某些行為、活動、口號有否違法，港區國安法，都會成為看法的基礎，再經過搜證，交檢控部門決定，特首難以回答「是」或「否」，希望大家能尊重國家憲法，維護國家安全。

另外，林鄭月娥提到港區國安法將實施1年，法例要求她作報告，但同時規定國安委員會的事項不會公開，所以她向中央提交的工作報告，亦不會公開。

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記者：陳宛彤

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