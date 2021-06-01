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【選舉制度】社民連拒參與選委會及立法會選舉

政治 16:38 2021/06/01

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社民連表態稱不參與今年選委會及立法會選舉。（社民連Fb圖片）

完善選舉制度條例昨刊憲生效，在各界觀望民主派去留時，社民連今率先表態，明言不會參與2021年選舉委員會選舉及立法會選舉。

社民連今在社交平台發表決議文，指選舉改革是中央決定徹底地從體制上排斥真實民意，完全控制選舉結果，牢牢掌握行政及立法機關的主導權。社民連認為，最近不少建制派邀請溫和民主派參選，反映中央仍期望部分溫和民主派充當議會花瓶。

社民連續指，改制後最難接受的，是民主派候選人需向由建制派控制的選委會拜票，向中央求取提名才能入閘參選。社民連認為，中央透過建制派透露部分溫和民主派可獲提名，反映中央可在提名權上篩選候選人，在民主派內預先選出「聽話」者，再交由地區選民投票。反問若在此情況下參選，有何面目向一直堅持公民提名的港人交代？又稱若接受中共預先篩選候選人，「我們豈不是把地區選民當成選舉工具？」

社民連指，在公民提名權被嚴重剝奪，香港已喪失公平公正的選舉制度的現況下，社民連不會參與2021年選舉委員會選舉及立法會選舉；又呼籲民主陣營認清形勢，拒絕與不義選舉制度合作。

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責任編輯：林曉君

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