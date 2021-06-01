【疫苗接種】電車公司推出一日有薪疫苗假期 鼓勵員工打針 社會 17:00 2021/06/01 分享： 熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 電車公司宣布推出「有薪疫苗假期」。（資料圖片） 電車公司今日（6月1日）發出員工通告，公布向員工推出一天「有薪疫苗假期」，鼓勵員工接種。 未曾接種、或者已接種第一針疫苗的員工，可在第二針疫苗注射後的3天內，申請一天「有薪疫苗假期」。至於已經接種兩劑疫苗的員工，就可以於未來3個月，向部門主管申請一天「有薪疫苗假期」。 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加 責任編輯：吳卓峰 相關文章 【疫苗接種】浸大稱將為教職員提供疫苗假期安排 指政府做法帶來良好示範作用 22:19 2021/05/31 【疫苗接種】浸大稱將為教職員提供疫苗假期安排 指政府做法帶來良好示範作用 【疫苗接種】房委會歡迎政府措施 宣布將為所有合約僱員提供「疫苗假期」 22:27 2021/05/31 【疫苗接種】房委會歡迎政府措施 宣布將為所有合約僱員提供「疫苗假期」 【疫苗接種】林鄭月娥感謝企業鼓勵接種疫苗 冀將來已打針師生可恢復面授課堂 今日 09:58 【疫苗接種】林鄭月娥感謝企業鼓勵接種疫苗 冀將來已打針師生可恢復面授課堂 你可能感興趣 【疫苗接種】浸大稱將為教職員提供疫苗假期安排 指政府做法帶來良好示範作用 22:19 2021/05/31 【疫苗接種】浸大稱將為教職員提供疫苗假期安排 指政府做法帶來良好示範作用 【疫苗接種】房委會歡迎政府措施 宣布將為所有合約僱員提供「疫苗假期」 22:27 2021/05/31 【疫苗接種】房委會歡迎政府措施 宣布將為所有合約僱員提供「疫苗假期」 【疫苗接種】林鄭月娥感謝企業鼓勵接種疫苗 冀將來已打針師生可恢復面授課堂 今日 09:58 【疫苗接種】林鄭月娥感謝企業鼓勵接種疫苗 冀將來已打針師生可恢復面授課堂 電車 門票 食譜 香港