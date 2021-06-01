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【疫苗接種】電車公司推出一日有薪疫苗假期　鼓勵員工打針

社會 17:00 2021/06/01

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電車公司宣布推出「有薪疫苗假期」。（資料圖片）

電車公司今日（6月1日）發出員工通告，公布向員工推出一天「有薪疫苗假期」，鼓勵員工接種。

未曾接種、或者已接種第一針疫苗的員工，可在第二針疫苗注射後的3天內，申請一天「有薪疫苗假期」。至於已經接種兩劑疫苗的員工，就可以於未來3個月，向部門主管申請一天「有薪疫苗假期」。

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責任編輯：吳卓峰

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