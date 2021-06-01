【懂事男孩】7歲喪母與妹妹入住兒童之家　小六生發奮入讀心儀中學盼回饋社會

▲ 內地一名男童在7歲時喪母，與妹妹入住兒童之家，他發奮入讀心儀中學盼回饋社會。

內地一名小六生放榜入讀心儀中學喜極而泣，有關影片近日被廣傳。該男孩在7歲時因車禍喪母，同在車禍中受傷的爸爸，照顧不到他及當時只有數月大的妹妹，將他們送到兒童之家，男孩一度變得孤僻，及後發奮成功入讀好中學，他希望讀好書改變命運，報答曾幫助他的人。

獲心儀中學錄取

近日內地多個省市公布升中結果，上星期五（5月28日）貴州平塘縣有一名男生獲縣內重點中學錄取，不禁喜極而泣，有關影片在網絡廣傳，更有傳媒訪問他。據《紫牛新聞》報道，2016年，當時年僅7歲、就讀二年級的張靖，因父母發生車禍，媽媽當場去世，爸爸受重傷，他跟約3個月大的妹妹被迫留在留守兒童之家。張父表示︰

妻子過世後，張靖的性格變得內向，學習成績也受到很大影響，他之前成績很普通，甚至有時還考不及格。到了六年級，突然變得特別懂事，學習也用功多了。

與妹妹相依為命

爸爸發生車禍後，在家休養了一段長時間，做不到粗重工作，至去年身體稍微好轉才去浙江打工，現時每月有2千多元收入。兒子及女兒就留在兒童之家生活，2人相依為命，爸爸跟孩子雖然有4個月沒見面，但他們不時視像通話維繫感情。

近日，兒子考到好中學亦有立即致電爸爸報喜，爸爸大讚兒子，並有感自己教育程度不高，但會盡力供孩子讀書，希望兒子讀出好成績感謝及報答曾幫助他的人。張靖承諾爸爸，亦盼望知識改變未來。

爸爸向我說，考上了還要繼續努力，不要在重點中學落後，我說我一定會做到的。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

努力讀書改變命運

內地的「重點中學」在師資、學校規模、教學資源各方面都較好，學生入讀高中、大學的升學率較高，不少學生都爭相入讀，而張靖將入讀的重點中學，據悉高中升學率是100%。從影片所見，張靖聽到老師讀出他的名字能入重點中學，他很錯愕，隨後伏在桌上開心地哭起來。

得知自己被錄取很高興、很意外，因為沒有自信心，都不敢相信自己考上了。

留守兒童之家負責人羅英表示，張靖放學後還要照顧4歲的妹妹，能考上重點中學比他人付出更多的時間和精力，兒童之家會要求孩子在9點睡覺，他常常自己偷偷看書到10點多，之前都考50多分，經過1年的努力，現在基本都能考90多分。

除了溫書，張靖晚上還要照顧妹妹，可是他沒有埋怨，更說妹妹很乖，買點糖給她、睡覺前帶她去玩一會兒，然後很快可哄她睡覺，不辛苦。

同場加映︰白蝕80後男生會考7分讀酒店課程 畢業後花6年報讀社工創社企服務孩子

TOPick「親子最營食譜大賽」，立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，按此參加

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯：王明芳

