【招聘會】逾3000人獲邀參加信和集團招聘日 對可持續發展及社區事務職位最感興趣
信和集團於5月29日於香港會議展覽中心舉辦信和集團招聘日（Sino Group Career Day），並邀請了超過3,000名具有不同背景、經驗和學歷的求職者到場參與。招聘日吸引了應屆畢業生、大專院校學生，以及有意投身房地產、酒店或物業管理行業及相關業務範疇的人才到場，年輕人特別對可持續發展、社區事務及創新科技相關職位最感興趣。
招聘日自開放報名以來，求職者反應踴躍， 在提供的約1,000個涵蓋集團各業務範疇的職位中，求職者表示最感興趣的首三個工作範疇，依次為可持續發展及社區事務、培訓生及實習生計劃，以及物業管理。
招聘日的求職者對集團的重點業務範疇如創新、可持續發展以及文化和保育有更深入的了解，尤其對信和創意研發室、「一喜種田」項目和各項歷史文化保育項目印象深刻。是次招聘日求職者之中，近一半為應屆畢業生及申請實習生職位的年輕人。集團當日於「青年區域」的即場職業諮詢、「認識自己」問卷分析和「創意工作坊」發揮配對平台的作用，助年輕人尋找合適職業路向。各項互動環節獲年輕人踴躍參與，報名初段名額已爆滿。
信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮女士表示，非常高興於招聘日當天認識很多充滿熱誠的人才，集團多個部門主管亦在場解答求職者的問題及講解公司文化及理念。部份求職者獲安排即場面試，並即時獲聘。集團將於未來兩個星期檢視所收到的履歷表，並於適當時候為合適的求職者安排面試。她希望匯聚他們的創新意念，為集團業務發展持續注入新動力。
未能參與招聘日的求職者可於信和集團招聘日的網站 提交履歷表，截止時間為2021年6月30日。
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責任編輯：林卓昕