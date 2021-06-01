【招聘會】逾3000人獲邀參加信和集團招聘日　對可持續發展及社區事務職位最感興趣

▲ 信和集團副主席黃永光先生與集團的培訓生自拍合照留念。

信和集團於5月29日於香港會議展覽中心舉辦信和集團招聘日（Sino Group Career Day），並邀請了超過3,000名具有不同背景、經驗和學歷的求職者到場參與。招聘日吸引了應屆畢業生、大專院校學生，以及有意投身房地產、酒店或物業管理行業及相關業務範疇的人才到場，年輕人特別對可持續發展、社區事務及創新科技相關職位最感興趣。

▲ 眾多參與招聘日的求職者於現場了解可持續發展部及社區事務部的工作範疇。

招聘日自開放報名以來，求職者反應踴躍， 在提供的約1,000個涵蓋集團各業務範疇的職位中，求職者表示最感興趣的首三個工作範疇，依次為可持續發展及社區事務、培訓生及實習生計劃，以及物業管理。

招聘日的求職者對集團的重點業務範疇如創新、可持續發展以及文化和保育有更深入的了解，尤其對信和創意研發室、「一喜種田」項目和各項歷史文化保育項目印象深刻。是次招聘日求職者之中，近一半為應屆畢業生及申請實習生職位的年輕人。集團當日於「青年區域」的即場職業諮詢、「認識自己」問卷分析和「創意工作坊」發揮配對平台的作用，助年輕人尋找合適職業路向。各項互動環節獲年輕人踴躍參與，報名初段名額已爆滿。

▲ 信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮女士。

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮女士表示，非常高興於招聘日當天認識很多充滿熱誠的人才，集團多個部門主管亦在場解答求職者的問題及講解公司文化及理念。部份求職者獲安排即場面試，並即時獲聘。集團將於未來兩個星期檢視所收到的履歷表，並於適當時候為合適的求職者安排面試。她希望匯聚他們的創新意念，為集團業務發展持續注入新動力。

未能參與招聘日的求職者可於信和集團招聘日的網站 提交履歷表，截止時間為2021年6月30日。

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責任編輯：林卓昕