【妨礙會議】涉擾亂立法會會議3案　林卓廷郭家麒等4人申撤銷保釋

▲ 林卓廷等共5人涉妨礙立法會人員，今申請撤銷保釋獲批。經濟日報資料圖片

前立法會議員林卓廷、尹兆堅、郭家麒、區諾軒及胡志偉共5人，分別涉於2018年至2020年在立法會會議期間，妨礙立法會人員執行職務罪、與建制兩派議員衝突及引起議會擾亂等，各人被控妨礙正在執行職責的立法會人員、襲擊，妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員等10罪，3宗案件今（1日）於西九龍裁判法院再訊，除區諾軒改為取消申請外，另外4人均申請撤銷保釋，獲裁判官批准，3案押後至10月4日再訊。

3案今再訊時，林卓廷、尹兆堅、郭家麒及胡志偉4人申請撤銷保釋，獲主任裁判官徐綺薇批准，4人繼續還押。

區諾軒原先亦有申請，其後於庭上表示取消申請，主任裁判官徐綺薇批准他以原有條件保釋，惟因另涉47人初選案而繼續還押候訊，3案押後至10月4日再訊。

首案涉林卓廷及尹兆堅，被控於2018年立法會審議高鐵一地兩檢條例草案期間干犯控罪。控罪指他們於2018年6月30日，在立法會會議廳內妨礙立法會人員王祥執行職務；尹兆堅另被控襲擊立法會人員鄭永華。

次案發生於2019年5月立法會《逃犯條例》修訂法案委員會會議期間，林卓廷、郭家麒及區諾軒被控違反《立法會權力及特權條例》，即於2019年5月11日在立法會會議室，分別襲擊、妨礙或騷擾陳恒鑌、周浩鼎或葛珮帆議員。同案另有4名被告，分別為朱凱廸、范國威、梁耀忠及陳志全，他們沒有作出申請，今亦沒有出庭。

第3宗案件則指胡志偉及尹兆堅，涉於2020年5月立法會內會會議違反《立法會（權力及特權）條例》。兩人被控1項藐視罪及3項干預、騷擾、抗拒或妨礙正在執行職務的立法會人員罪。胡志偉被控於2020年5月8日在立法會綜合大樓會議室內，干預、騷擾、抗拒或妨礙立法會保安人員，尹兆堅則被控於同日同地，在立法會的委員會舉行會議時，引起擾亂，致令該委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：林欣樂