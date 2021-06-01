【打針優惠】鷹君旗下三間酒店提供半價住宿餐飲優惠　朗豪坊消費滿100元可獲同額現金券

▲ 鷹君旗下3間酒店提供半價住宿餐飲優惠。

政府昨日（5月31日）起展開「全城起動、快打疫苗」運動，盼未來3個月大幅提升接種疫苗比率；鷹君（041）布，為已完成兩劑新冠疫苗接種的市民，提供共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，先到先得。

集團公布，即日起至8月31日，為打滿兩劑疫苗市民提供一連串消費優惠，旗下本港酒店將提供共3,000晚酒店房間及其住宿餐飲的半價優惠，予已完成接種兩劑疫苗並能出示相關証明的香港居民，先到先得。

3間酒店包括香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店，每月共1,000晚酒店房間，三個月共3,000晚酒店房間。有關人士於旗下本港酒店的餐廳等消費，亦可享85折優惠。

另外，旗下冠君產業信託（2778）的朗豪坊亦提供消費奬賞，予已完成接種的商場會員，包括於商場消費滿100元，即可獲最多100元朗豪坊商場或其商戶之現金禮券。

集團主席羅嘉瑞已在早前舉行員工大會，以視像會議形式親自向同事講解接種疫苗的重要性及其醫學理據，鼓勵同事注重健康，保護自己、家人及社區。集團亦正計劃以獎勵形式鼓勵同事接種疫苗。

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

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責任編輯：陳正怡