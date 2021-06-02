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得獎本地插畫師小王子tee載譽歸來　加推全新限量款式tee$358有售

休閒消費 12:11 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

得獎本地插畫師蔡景康加推限量小王子新作tee，備受矚目。

大家還記得今年2月份在尖沙咀某商場內舉行，由本地插畫師蔡景康（Steven Choi）主理的「星之流浪曲Le Havre」繪本展覽嗎？當時人潮不絕外，就連附帶的紀念品亦被掃光，可見本地擁有大量《小王子》擁躉之餘，同時插畫師Steven Choi的作品能夠得到法國官方授權繪畫，絕對非池中物。

蔡景康（Steven Choi）在今年2月舉行「星之流浪曲Le Havre」繪本展覽出現人山人海，今次將曾經被秒殺的tee 重新推出，同時亦推出全新創作，fans們要見字即買吧﹗（本報攝影組）

從來沒有正式修讀過任何繪畫藝術的Steven，曾經獲得「英國WIA國際插畫專業大獎」和「日本JIA插畫大賞最高賞」獎項，他的繪本成功是因為繪畫方法來得破格，他說：

沒有人用acrylic後再用木顏色去勾畫細節。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

再加上所有角色都全閉上眼睛，背後的意念來自安東尼聖修伯里（ Antoine de Saint-Exupery）筆下《小王子》的名句，「只有用心才能看清楚，真正重要的東西用眼睛是看不見的。」

令到一向極為嚴謹授權推出產品的法國版權商為之佩服，所以如果上次專程想將《小王子》帶回家，而最後撲過空的朋友，今次可不要錯過這入手的機會了。

產品查詢：Ginger Store（2882 2131）、 zh.whateversmiles.com

記者：何偉雄

撰文 : 何偉雄 TOPick記者

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