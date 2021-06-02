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【直資中學】曾誕文憑試及IB狀元　聖士提反書院招插班生6月底截止

中小學 14:12 2021/06/02

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聖士提反學院現正招收插班生，將於6月28日截止申請。

受移民潮影響，本港多間學校出現退學潮，當中包括傳統直資名校聖士提反書院。該校現正招收中二至中五插班生，將於6月28日截止申請。入學試將於7月中舉行，收生結果會在8月上旬公布。

聖士提反書院現正招收2021-22學年中二至中五插班生。申請者須提交申請信，當中列明申請年級及課程、聯絡方法，連同成績表影印本等資料，以郵遞方式寄至學校。因應疫情，該校不接受親身遞交申請信。

聖士提反書院提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。（校網圖片）

多元教學以培育明日領袖

位於赤柱的聖士提反書院在1903年創校，提供DSE及IB雙軌課程，多年來誕生不少公開試狀元。學校重視培養學生的自學能力，建立學生批判性思維、發揮創意潛能、具備解難能力，以及擅於與人協作。

根據校網資料，學校設有五個特色課程，讓學生在不同階段參與不同的學習體驗。五大範疇包括特定寄宿計劃、培養創意、交換生計劃，服務學習以及「師友計劃」。

特大校園設有多項設施、風景優美。（校網圖片）

全港最美校園之一

校舍面積達15萬平方米，佔地約40公頃，多座校舍更被列為歷史建築，並設有宿舍，屬香港少有的寄宿學校。學校規定中一、中三及中五學生必須寄宿，以訓練學生獨立，加強社交協作和自理能力等。

學校大力推動各項運動，校園設有標準游泳池、2個籃球場、4個網球場、1個排球場等。另外根據中學概覽資料，該校於2008年加入直資計劃，「一條龍」附屬小學為聖士提反書院附屬小學。

中一、中三、中五學生必須參與寄宿計劃。（校網圖片）

收生準則

根據校網資料，聖士提反書院取錄準則為學業成績（50%）包括操行須達B級（良或乙等）或以上、面試表現（35%）、課外活動表現（10%）、其他如家長為校友或教職員，或者兄弟姊妹在該校就讀（5%）。主要教學語言為英文，初中（中一至中三）中國語文科則以普通話授課。

聖士提反書院2020-21學年學費為$72,000，國際IB課程（中五至中六）學費則為$105,500，新學年學費有待調整。有經濟需要的學生可以申請學費減免。

同場加映︰大光德萃書院落實幼小中一條龍　首間中學推行IB兼英國高考雙軌課程

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責任編輯：王明芳

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