【逆天奇案】以紙戒指向林夏薇求婚 陳展鵬稱屬親身經歷 娛樂 17:48 2021/06/01 分享： 熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 陳展鵬重演紙戒指求婚。（東星圖片） 陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、張國強、羅霖、蔣祖曼等今日出席劇集《逆天奇案》宣傳，記招上公布劇集在第三周7天跨平台總收視達26.6點，成為今年兩線劇集一周收視之冠。 另外，《逆天奇案》劇情出現浚森的求婚場面，記招上陳展鵬跟林夏薇重演以紙戒指求場一幕。 ▲ 新劇收視理想。（東星圖片） 煎pan笑言當日向單文柔求婚時也是用紙戒指，被編劇放了入劇情，他稱要向劇組收取版權費。 被問到在紙戒指上寫了甚麼，陳展鵬笑而不答，不肯透露求婚內容。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】劉佩玥視黃宗澤如哥哥 緋聞女王Moon讚周志文：好男仔 14:26 2021/05/29 【逆天奇案】劉佩玥視黃宗澤如哥哥 緋聞女王Moon讚周志文：好男仔 【逆天奇案】范文雅棄澳洲銀行工來港發展 Aliya演女神方嵐被綁受虐【多圖】 今日 13:46 【逆天奇案】范文雅棄澳洲銀行工來港發展 Aliya演女神方嵐被綁受虐【多圖】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 今日 17:01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 你可能感興趣 【逆天奇案】劉佩玥視黃宗澤如哥哥 緋聞女王Moon讚周志文：好男仔 14:26 2021/05/29 【逆天奇案】劉佩玥視黃宗澤如哥哥 緋聞女王Moon讚周志文：好男仔 【逆天奇案】范文雅棄澳洲銀行工來港發展 Aliya演女神方嵐被綁受虐【多圖】 今日 13:46 【逆天奇案】范文雅棄澳洲銀行工來港發展 Aliya演女神方嵐被綁受虐【多圖】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 今日 17:01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 逆天奇案 陳展鵬 林夏薇 馮盈盈 單文柔 劉佩玥 電視劇