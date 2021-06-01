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【逆天奇案】以紙戒指向林夏薇求婚　陳展鵬稱屬親身經歷

娛樂 17:48 2021/06/01

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陳展鵬重演紙戒指求婚。（東星圖片）

陳展鵬、林夏薇、馮盈盈、張國強、羅霖、蔣祖曼等今日出席劇集《逆天奇案》宣傳，記招上公布劇集在第三周7天跨平台總收視達26.6點，成為今年兩線劇集一周收視之冠。

另外，《逆天奇案》劇情出現浚森的求婚場面，記招上陳展鵬跟林夏薇重演以紙戒指求場一幕。

新劇收視理想。（東星圖片）

煎pan笑言當日向單文柔求婚時也是用紙戒指，被編劇放了入劇情，他稱要向劇組收取版權費。

被問到在紙戒指上寫了甚麼，陳展鵬笑而不答，不肯透露求婚內容。

撰文 : TOPick柴犬出動

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