【分租單位】房協未補價單位分租錄64宗成交　月租中位數8千元

▲ 房協未補價單位分租共錄得64宗成交。（資料圖片）

房協前年10月推出改良版「未補價資助出售房屋出租計劃」，截至今年4月底錄64宗成交，容許業主放租整個未補價單位。近期房協檢討計劃，指64 宗個案當中，月租介乎500至1.5萬元，中位數8,000元，認為目前做由租賃雙方自行議租的安排合適，毋須實施租金管制或提供租津。

房協向立法會提交文件，指截至4月底，已批出約500宗業主及約360宗租戶申請，其中64宗個案已簽租約，也以整個單位形式租出，房協認為租出整個單位較租出個別睡房，更受租賃雙方歡迎。房協又據網上觀察所得，少於一成業主以「個別睡房」形式放租，更沒有租戶打算租住個別睡房。

64宗個案當中，月租介乎500 至1.5 萬元，中位數8,000 元，單位介乎約210至650平方呎。房協引述政府統計處資料，指今年首季面積相近的私樓單位，月租中位數是1.3 萬元，意味計劃下的月租中位數，較市價低約40% 。計劃下，人均居住面積中位數146 呎，較劏房戶約71呎的中位數高。

房協成功訪問參與計劃的其中35個租戶，約70% 稱參與計劃後，能節省租金支出約4% 至52% 不等，餘下三成就要付較以往貴的租金。房協認為，租戶是為了享有更寬敞空間，而且租金屬於可負擔水平，若擬定太多規限，或令有意參與計劃的業主卻步，相信現有措施做法合適。

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記者：吳卓峰