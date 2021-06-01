【打針優惠】太古推幸運大抽獎提供500份獎品　得獎者可獲1萬元商場現金券

▲ 太古推幸運大抽獎提供500份獎品。

為響應港府疫苗接種推廣，太古地產今天（1日）公布投放港幣800萬元鼓勵廣大市民及員工接種新冠疫苗，以提高疫苗接種率，已完成兩劑接種者可參加幸運大抽獎，有機會獲得港幣10,000元商場現金劵，名額500個；而員工完成接種可享一天特別假期，及獲發港幣2,000元商場現金券。

太古地產公布，雙管齊下鼓勵全民接種疫苗，於今年8月底前完成接種兩劑疫苗的香港居民身份證持有人，可參加幸運大抽獎，有機會獲得港幣10,000元商場現金劵，於太古廣場、太古城中心或東薈城名店倉使用，名額500個。商場現金劵可於發出後一年內使用，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後公布。

另外，太古地產亦提供員工支援措施，繼早前宣布為接種第二劑疫苗的員工提供一天特別假期後，今天再公布向於2021年8月底前完成接種兩劑疫苗的香港合資格員工派發港幣2,000元商場現金券，同時為所有香港員工免費提供疫苗接種前的身體檢查。

太古地產旗下的太古酒店早前亦為其香港員工提供接種前的健康評估，於完成接種疫苗後亦可享用1至3天疫苗假期。為進一步提升接種率，已接種兩劑疫苗的酒店員工將有機會參加大抽獎，贏取高達港幣10,000元的旅遊獎賞、「宅度假」套票等30份豐富獎品。

太古地產行政總裁白德利認為，提高疫苗接種率是遏止疫情的最有效辦法，期盼可為社會出一分力，透過連串鼓勵措施支持港府疫苗接種計劃，並為員工、租戶以及廣大市民提供支援，讓香港經濟重回正軌。

不少機構或企業陸續推出各項疫苗獎賞計劃，按圖即看：

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責任編輯：陳正怡