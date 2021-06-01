【海洋保育】港大研究：近七成市民過去一年無食魚翅　學者籲宴會轉用環保海鮮

▲ BLOOM香港分部海洋保育總監佘國豪（右）認為，調查反映港人會關心保護瀕危物種，並支持海洋保護措施。（洪芷晴攝）

近年不少市民有海洋保育意識，會減少進食魚翅。國際海洋保育組織「BLOOM Association」今日(1日)公布為期10年的調查，發現曾於過去一年進食魚翅羹最少一次的受訪者，由2009/10年的72.9%，跌至2019/20年度的33.1%；當中仍以婚宴為最多受訪者進食魚翅羹的場合；組織建議，下一步應在婚宴、公司聚餐等場合中嘗試採用環保海鮮，即捕捉方法及速度等均符合可持續發展原則的海鮮。

BLOOM Association香港分部委託香港大學社會科學研究中心，每隔五年以電話問卷方式進行調查，每次均訪問逾1,000名香港市民，研究魚翅產品在香港消耗情況。首次調查於2009/10年度進行，而最近一次調查則於2019/20年進行。

調查顯示，近7成人過去1年沒有進食魚翅，較上次調查、2015年的約五成半人稍增；亦訪問市民進食「環保海鮮」(即捕獲或養殖數量不會對生態造成破壞的海鮮種類)的意願，64%人願意花更多錢轉食環保海鮮，更有14%稱願花多逾30%。

當被問及過去5年食用魚翅羹的頻密程度時，2009/10年度有58.1%受訪者表示「保持不變」，而在最新一次調查中，百分比已降至19%，更有15.2%受訪者表示已停止食用。而在已停食魚翅羹的受訪者中，有52.7%人因「關注環境問題」而停食，僅6.2%人表示因價錢而停食。另外，超過90%受訪者表示，可接受將魚翅羹在婚宴及公司聚餐的菜單中剔除；最新一次調查中，超過90%受訪者認為將聚餐中的海鮮改用環保海鮮是「可以接受」或「非常可以接受」。

BLOOM香港分部海洋項目總監佘國豪則指，本港在保育鯊魚仍有進步空間，又指近年公眾逐漸增加對環保海鮮的認知，認為目前應繼續維持市民的保育意識，並建議從立法規管入手，包括由政府向批發及零售商作環保海鮮的認證，以及將非法野生動植物貿易納入《有組織及嚴重罪行條例》，賦予執法人員權力追查走私海鮮的源頭及轉運目的地，以打擊走私集團。

他又認為，下一步婚宴及公司聚餐等場合，亦可採用環保海鮮，即捕捉速度慢於動物生長速度的海鮮；亦可如有機食物一樣，設立環保海鮮認證制度。

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記者：洪芷晴