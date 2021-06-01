【洗米華生日】洗米嫂Heidi騷絕世好body　40歲3孩之母陳慧玲：成功非僥倖

▲ 洗米華太太洗米嫂Heidi騷絕世好body。

現年47歲的周焯華（洗米華）與6歲的女兒周羨潼（Damiana）同月同日生，所以父女兩人近年來都聯合舉行生日會。日前，洗米華父女照舊一起舉行生日派對，設宴慶祝並到泳池玩水狂歡。

現已穩佔大婆位置的「洗米嫂」Heidi陳慧玲，在個人社交網上載當日派對照片分享喜悅。從上載照片可見，宴會場地台上的大屏幕有「Chau’s family Damiana & 華哥 HAPPY BIRTHDAY 2021」字樣，枱上並放有兩個大蛋糕。

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生日大派對

洗米華的父親、胞姊、長子周柏豪等齊站在台上大合照，洗米嫂更捧着細女Damiana的臉嘴對嘴親吻，十分溫馨。另外，據悉長女周梓潼（Virginia）因身在英國所以未有出席派對。

之後，洗米華一家到泳池玩水，當中最引人注目必是身穿白色兩件頭泳衣的洗米嫂Heidi的絕世好body。

現年40歲、3孩之母的洗米嫂一向熱愛運動，因此身材一直十分健美。在最新照片所見，現在全身古銅色肌膚的她，肌肉線條比以前更加明顯，身段有如健美小姐。Heidi在IG寫道：「練的強迫！自己的自律，成功非僥倖！三個月得來不易💪🏼」

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家設私人健身室

雖然全身體脂肪率已操練至17.6%，但洗米嫂仍未滿意自己身段，在其中一張相片內，她明明已有強勁背肌，卻寫道：「睇嚟我要練練背肌了。」

其實洗米嫂是出名運動達人，早前考獲初級瑜伽教練牌。至於其豪宅的私人健身房有齊備的專業健身器材，此外當中還設有一整面兩層高的攀石牆，天台還有私人泳池及桑拿房。

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同場加映：李君妍訪問