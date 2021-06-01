【購物好去處】東薈城名店倉SHOPPING+網上平台折上折優惠　線上限時低至6折＋超過210萬商戶電子現金券

▲ 東薈城名店倉SHOPPING+網上平台將於今個初夏強勢回歸，線上線下連環享盡購物餐飲禮遇。(圖片由東薈城名店提供)

東薈城名店倉SHOPPING+網上平台與逾30間品牌及餐飲食肆，推出逾12,000張總值超過210萬的電子現金劵，額外賞大家高達6折限時優惠。

由5月31日至6月17日期間，登入SHOPPING+網上平台瀏覽電子現金券，可於店內即時當現金使用。CLUB CG會員更可於開售前三日搶先購買電子現金券，尊享優先預購禮遇。

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Outlet價折上再折享獨家折扣優惠

是次推出的電子現金券面值為港幣100元及港幣300元，大部分以6折發售，而所有電子現金券均不設最低消費限額，更可與店內其他優惠同時使用。 CLUB CG會員凡於 SHOPPING+網上平台購買商戶現金券滿淨值港幣 800 元，於結帳時輸入會員獨家優惠碼，即享全單額外88折優惠，每位會員可重複使用優惠碼3次。

休閒時裝品牌Polo Ralph Lauren Factory Store短袖牛津紡恤衫Outlet價港幣650元 (原價：港幣890元)，折實價港幣410元；潮流鞋履品牌Vans SK8-Hi Reissue CAP 拼接高筒鞋Outlet 價港幣600元 (原價：港幣750元)，折實價港幣360元。

6折享用精緻食府美饌

11大環球美食餐廳面值港幣100元電子現金券均以6折發售，餐飲食肆電子現金券最多購買及使用3張，適用於堂食及外帶。參與食肆包括超人氣美國肉桂卷專門店Cinnabonv及北京食府羲和小館等。

CLUB CG會員凡於場内消費滿港幣 2,000 元，即可獲得價值港幣 100 元正星巴克現金券，相等於5%回贈，同時更可憑額外消費賺取CLUB CG 會員積分，而非CLUB CG會員亦可登記成為會員換領購物禮遇，推廣期由5月28日至7月18日止。

東薈城名店倉SHOPPING+網上平台活動詳情：

正式開售日期： 2021年5月31日至6月17日 正式開售時間： 2021年5月31日早上10時起 預售日期及時間：(只限CLUB CG 會員) 2021年5月28日早上10時起 網站： 按此 查詢電話： 2109 2933

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責任編輯：張懿慧