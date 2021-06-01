【智慧出行】新巴城巴app更新後可查75小巴線到站時間　未來將逐步增加可查詢小巴線

▲ 新巴城巴app更新後可查75小巴線到站時間。（資料圖片）

乘搭巴士用手機應用程式查看到站時間是不少人的習慣，新巴城巴就指，隨著旗下手機應用程式更新至4.2版本，乘客除可看到巴士的到站時間，更可看到75條專線小巴的到站時間。

新巴城巴宣布，旗下手機應用程式在新版本中，將會作出4項改動，

提供全港所有專營巴士及 75 條專線小巴路線的抵站時間

新巴城巴表示，新版本改進實時抵站時間查詢功能，查詢範圍覆蓋其他公共交通工具包括九巴、龍運、新大嶼山巴士及75條專線小巴路線。程式亦會顯示行駛中的新巴／城巴與所選巴士站的實時距離，並於行車受阻或巴士未能繼續行程時作出額外標示， 讓顧客更易掌握實時行車狀況。新巴城巴又補充指，未來會按參考政府「資料一線通」資料增加可查詢小巴線。

▲ （新巴城巴手機應用程式擷圖）

離線搜尋路線功能

新增離線搜尋路線功能，讓顧客即使沒有網絡連接，亦能查閱路線的基本資訊，以及搜尋附 近各專營巴士和專線小巴路線。

提升按目的地快速搜尋抵站時間功能

系統會自動根據乘客所選擇目的地及所在位置，由近至遠建議直達的新巴城巴路線及顯示最近巴士站的預計抵站時間

改良主頁設計

使功能表及書籤按鈕更突出顯眼，並預留更多空間展示實時巴士資訊。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚