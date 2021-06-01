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【知法犯法】海關督察涉向同袍借貸5萬　被判入獄三星期

社會 19:10 2021/06/01

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（資料圖片）

一名香港海關督察在2018年未經許可下，向一名屬下關員索取貸款5萬元，他早前被廉政公署起訴，廉政公署今日發稿指該名海關督察今日（1日）在東區裁判法院被判入獄三星期。

32歲被告鄭文傑因違反《防止賄賂條例》第3條，被裁定一項訂明人員索取利益，及一項訂明人員接受利益罪名成立。

暫委裁判官陳國維判刑時表示，考慮到本案的案情，認為性質較同類型案件嚴重，不宜判處被告社會服務令。

案情透露，被告於案發時為海關督察，派駐到沙頭角組。他於2018年10月17日以手提電話短訊，向一名不受其直接監督的屬下關員索取一筆5萬元的貸款，但遭對方拒絕。
　　 
被告遂要求該名關員為他借錢，並表示若該名關員為他取得貸款則會報答對方。該名關員的一名朋友其後同意借5萬元予被告，並將款項存入被告的銀行戶口。
　　 
案情透露，被告身為訂明人員，未得行政長官一般或特別許可而索取及接受該筆貸款。

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責任編輯：陳梓蔚

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