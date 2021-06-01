【大學聯招】浸大動畫專修46人爭一位　各院校幼教及體育課程競爭激烈

▲ 浸大「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」繼續成為學額競爭最激烈的學科。（經濟日報資料圖片）

大學聯招（JUPAS）首輪課程改選已於本周一截止，各資助大學陸續公布申請數字，其中浸會大學「傳理學士-電影主修-動畫及媒體藝術專修」繼續成為學額競爭最激烈的學科，以首三志願（Band A）申請人數計算，共有664人報讀，爭奪12個學額，平均46人爭一位。另外，各院校的幼兒教育及體育學科的競爭亦十分激烈。

按各大院校公布的數字，幼兒教育的課程依然廣受歡迎，而中文大學教育學士（幼兒教育）為例，課程設21個學額，有810人報讀，平均39人爭一個學位；而教大幼教多達1,738人報讀，設49個學額，平均35人爭一位。

今年競爭激烈的學科亦包括各大的體育相關課程，中大的健康與體育運動科學設24個學額，共有748人報讀，平均31人爭一位，教大的體育教育榮譽學士及浸大體育及康樂管理文學士，亦分別要30人及28人爭一個學額。

綜合各大院校提供的數據，護理、工程及工商管理等課程，亦如往年一樣受考生歡迎。以港大護理學為例，今年有2,049人報讀，爭奪210個學額。科技大學最熱門的兩個課程分別是工程學及工商管理。而中大及浸大最多人放在首三志願的課程均為工商管理學，當中中大的工商管理學士綜合課程多達1,991人報讀，平均8人爭一位。另外，中大的日本研究課程亦有826人申請，平均要38人爭一個學額。

至於其他院校，理工大學競爭最激烈的課程為酒店業管理（榮譽）理學士學位，有1250人申請，設45個學額，平均28人爭一位。而互聯網及多媒體科技(榮譽)理學士學位亦要26人爭一位。

今年中學文憑試將於7月21日放榜，考生在得知成績後，可於7月22至24日的個人時段內，再修改其課程選擇。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴