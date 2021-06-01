【立法會】近5年詐騙案涉款逾130億元　保安局︰警方3年內增128個職位加以打擊

▲ 保安局副局長區志光表示，警方為打擊騙案，過去3年警隊內共增加128個職位。（網上截圖）

本港詐騙案數字呈上升趨勢，過去五年騙案涉及的款項超過130億元，去年的騙案數字更按年增加近9成至15553宗。保安局副局長區志光表示，警方為打擊騙案，過去3年警隊內共增加128個職位。

根據保安局向立法會提交的文件，由於疫情下的社交距離措施及在家工作安排等，市民留在家中使用互聯網，以及運用社交媒體購物及交友，增加墮入各類騙案的機會，因此詐騙案便大幅增加。

區志光今在立法會一個委員會稱，電話、電郵騙案不但成本低，而且被捕風險低，因此警方已增加人手和資源嚴加打擊。他提到，過去3年，警方的反詐騙協調中心新增26個職位，警隊內部亦調配13個職位，處理電話查詢和電話止付機制的工作，反詐騙協調中心至今及時預防1,012宗進行中騙案，截至今年3月，成功攔截2,170宗個案，涉款超過 78.5億元。

他又指，警隊其他部門，包括網絡安全及科技罪案調查科，商業罪案調查科、公共關係科等，也有參與相關調查和防止詐騙方面的工作。他強調，若遇上嚴重或經常重複的詐騙案件，警方在起訴時，會引用有組織或嚴重罪行條例，向法庭申請加重刑罰，介乎3至20個月，令最終判刑可高達17至63個月不等，他相信具有阻嚇性。

工聯會立法會議員麥美娟表示，不少財務中介騙案的騙徒，由於持有受害人的個人資料，令受害者受騙，她質疑有機構涉及洩漏客戶個人私隱，建議港府就「起底」罪行刑事化。

另外，經民聯立法會議員梁美芬在會上提到本港網上眾籌情況，指有組織在籌得款項後解散，批評若有關組織沒有妥善處理籌款，都是詐騙的一種手段，關注警方如何處理有關情況。商業罪案調查科總警司黃志光回應指，眾籌在香港未必犯法，但要留意款項用途是否符合籌款目的，若涉及非法用途，當局會以清洗黑錢條例處理。

5,000元電子消費券料暑假登記，即看申請資格及登記方法：https://bit.ly/3uOA7pT

港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者︰尹櫻霖