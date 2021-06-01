【強制檢測】6間學校爆發上呼吸道感染　須接受強制檢測

▲ 食物及衞生局發言人指，由於有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有3間學校的指明級別及3間幼稚園被納入今日（1日）的強制檢測公告。(資料圖片)

食物及衞生局今日（1日）發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處5個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。

食物及衞生局發言人指，由於有6間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有3間學校的指明級別及3間幼稚園被納入今日（1日）的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

任何在2021年5月19日至6月1日期間曾身處：

香港新界天水圍天龍路2號嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園

香港新界天水圍天龍路9號嘉湖山莊第6期美湖居B座激活幼稚園暨幼兒園

香港上環德輔道西38號2字樓A室潮陽幼稚園暨幼兒園

超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於2021年6月3日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護 中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於2021年6月5日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在2021年5月30日至6月1日 期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

；及在2021年5月19日至6月1日期間於任何以下指明學校及級別就讀的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），包括：

香港九龍牛池灣清水灣道10號坪石天主教小學六年級

香港新界屯門屯利街3號博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校三年級

香港新界沙田禾輋邨協欣街11號基督教香港信義會禾輋信義學校三年級

須於2021年6月3日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年5月30日至6月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：洪芷晴