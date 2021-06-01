【教師操守】中學校長會調查發現逾7成受訪家長信任教師　對教師推動學生全人發展有信心

▲ 中學校長會調查發現逾7成受訪家長高度信任教師。

香港中學校長會於2019年初委託香港政策研究所，進行題為「如何提升香港中學教師的專業地位及社會認同」的研究，探討中學校長、教師、家長及準教師對中學教師專業地位及認同程度。結果發現，有7成受訪家長信任香港中學教師，相信老師正為學生提供良好的教育，亦對教師在學生發展範疇，如學生全人發展、生涯規劃等方面的表現抱信心。

研究以問卷及焦點小組訪問結果組成，收到107份校長、443份現職教師、99份準教師及2,030份家長回覆；而焦點小組訪問，組員則包括中學校長、教師、專業人士及家長等59人，共14組。其中家長問卷調查於去年2至3月進行，校長及教師的調查則於去年1月左右派發。

受訪中學校長及教師方面，逾8成受訪校長及教師均認可本港同業於教與學、學生發展及專業價值與操守等個範疇的表現專業。

校長會建議讓教師設立法定專業機構，其中一個可行的方法是教育局向教育人員專業操守議會授予法定權力，讓其成為一個專業組織，以確保及維持教師的專業水平，處理教師專業發展、註冊、投訴等事宜。

中學校長會主席連鎮邦亦表示，近期社會關注教師的操守問題，但他期望，社會各界可放眼於工作表現良好的教師，而非聚焦於個別個案，又說面對近年社會和政治氣氛，校長會仍會堅定不移，並繼續努力促進優質教育。

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記者：黃悅晴