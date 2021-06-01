【疫苗接種】即日起如死亡個案與疫苗接種無潛在關聯　將不作公布

▲ （程志遠攝）

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）今日（1日）召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。專家委員會通過，由即日開始，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。

截至5月30日，本港有1.18萬人感染新冠肺炎，其中210人因此離世。另外，本港市民合共接種了約236.4萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫苗的巿民約135.9萬名。同期，衞生署共接獲約3,289宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.14%；當中包括21宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士並符合呈報為嚴重異常事件的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0009%。

目前為止, 沒有個案被確立與接種新冠疫苗有因果關係。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

另外，於2021年5月17至5月30日期間，衞生署接獲14宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告。這些個案涉及10男4女，年齡介乎27至76歲。當中，4宗曾接種科興新冠疫苗，10宗曾接種復必泰新冠疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為8宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

另外，參考疫苗接種計劃開展以來的經驗，專家委員會檢討風險傳達計劃後決定，由2021年7月開始，新冠疫苗的安全監察報告將按月於政府專題網頁發報，相關的資料數據亦會透過網頁定期更新。

專家委員會又指，在2021年5月17日至5月30日期間，衞生署共接獲醫院管理局（醫管局）呈報一宗符合呈報為嚴重異常事件的死亡個案，涉及一名44歲女子，已於5月21日公布。根據臨床資料及初步解剖發現死因是缺血性心臟病，專家委員會初步認為與疫苗接種無關。

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責任編輯：陳梓蔚