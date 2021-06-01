【人事任命】新任外交部駐港特派員劉光源　先後會見林鄭月娥及梁振英

▲ 林鄭月娥（右）在禮賓府與劉光源會面。（政府新聞處）

上星期才抵港履新的外交部駐香港特別行政區特派員公署特派員劉光源，今日分別與特首林鄭月娥，以及全國政協副主席梁振英會面。他表示，願進一步加強與特區政府的溝通與協作。

林鄭月娥在禮賓府與劉光源會面。林鄭表示，港府過去兩年面對嚴峻挑戰，但在中央全力支持及果斷決策下，成功克服困難。她又感謝公署一直支持特區，尤是受外國政府和政客無理抨擊時，公署都會堅定澄清。

▲ 劉光源（右）同日亦拜會梁振英。

劉光源則與梁振英，就 如何更好維護國家主權、安全和發展利益、保持香港長期繁榮穩定、推進 一國兩制實踐行穩致遠等，進行了交流。 劉光源又對梁振英，為一國兩制所作的貢獻，表示敬意，又感謝他多年來支持公署工作。

劉光源在上周二抵港履新，接替已返北京出任外交部副部長的謝鋒。他曾任中國駐波蘭大使。

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記者：陳宛彤