  • 25°C
香港時間 : 2021601日 (週二) 23:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】消息：專家委員會通過降低復必泰接種年齡至12歲　港府稱預計短期内作決定

社會 22:06 2021/06/01

分享：

熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

港府早前透露有意降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，食物及衞生局發言人今日（1日）回應表示，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。(經濟日報資料圖片)

港府早前透露有意降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，食物及衞生局發言人今日（1日）回應表示，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。
 
衞生署表示，於5月29日收到復星醫藥提交有關降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會（顧問專家委員會）考慮，邀請委員就有關申請作出建議。
 
食物及衞生局局長會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。據了解，該委員會今午已就申請開會討論，並贊成降低復必泰疫苗接種年齡。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
22:02 2021/05/28
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
22:39 2021/05/28
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
11:13 2021/05/29
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
【新冠疫苗】港累計接種兩劑人數突破100萬　昨9人打針後一度須送院治療
22:39 2021/05/30
【新冠疫苗】港累計接種兩劑人數突破100萬　昨9人打針後一度須送院治療
【打針送樓】崔俊明籲提供接種誘因機構多提醒身體不宜者勿接種　憂領獎後「無命享都難搞」
11:49 2021/05/31
【打針送樓】崔俊明籲提供接種誘因機構多提醒身體不宜者勿接種　憂領獎後「無命享都難搞」
【疫苗接種】單日3.7萬人預約打針創4月3日以來新高　港已接種疫苗劑量破240萬　
22:17 2021/05/31
【疫苗接種】單日3.7萬人預約打針創4月3日以來新高　港已接種疫苗劑量破240萬　

你可能感興趣

【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
22:02 2021/05/28
【打針送樓】信和華置為鼓勵接種送出觀塘千萬豪宅抽獎　有市民指不會因豪宅而趕接種
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
22:39 2021/05/28
【疫苗接種】38歲女子接種第二劑復必泰感氣促心悸暈眩　情況嚴重送廣華醫院留醫
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
11:13 2021/05/29
【疫苗接種】聶德權稱公務員有義務主動打針　有信心公務員接種率比全港為高
BioNTech 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 冠狀病毒 經濟 肺炎 衞生署 香港 食物及衞生局

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶