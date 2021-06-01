【疫苗接種】消息：專家委員會通過降低復必泰接種年齡至12歲　港府稱預計短期内作決定

▲ 港府早前透露有意降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，食物及衞生局發言人今日（1日）回應表示，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。(經濟日報資料圖片)

港府早前透露有意降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲，食物及衞生局發言人今日（1日）回應表示，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。



衞生署表示，於5月29日收到復星醫藥提交有關降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲的申請以及相關的第三期臨床研究數據，並已把有關資料提交2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會（顧問專家委員會）考慮，邀請委員就有關申請作出建議。



食物及衞生局局長會考慮顧問專家委員會的建議，預計可於短期内就降低接種年齡的申請作決定。據了解，該委員會今午已就申請開會討論，並贊成降低復必泰疫苗接種年齡。

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責任編輯：洪芷晴