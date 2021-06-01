【新冠疫苗】單日4.7萬人預約打針創2個半月以來新高　昨8人打針後一度送院治療　

▲ 單日4.7萬人預約打針創2個半月以來新高，昨8人打針後一度送院治療（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃踏入第96日，港府今（1日）公布，再多3.3萬人打針，其中11,200人打首針科興、8,600打首針復必泰，另有5,600打次劑科興、8,100打次劑復必泰，至今共約139萬人已接種第一針、103萬人已接種第二針，累計已接種疫苗劑量破243萬。

此外，今共約47,600名市民在網上預約接種疫苗，其中32,600約打復必泰、15,000約打科興，單日預約數字是自3月17日以來新高。翻查紀錄，3月16日為復必泰疫苗開放預約接種首日，當日共144,000人預約，而3月17日則有49,400人預約打針。

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此外，昨共有八宗由社區疫苗接種中心或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中四人已經出院，兩人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院；而即日起，當局不再公布相關送院個案涉及的副作用詳情。

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責任編輯：鄧凱文