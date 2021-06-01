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【非華語學生】教育局局長楊潤雄參觀一小學非華語學生上課情況　表揚該校校長及老師付出不少心血

社會 22:32 2021/06/01

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教育局局長楊潤雄今日（1日）探訪香港道教聯合會圓玄學院第三中學，參觀非華語學生的上課程況。（楊潤雄FB）

香港非華語學生學習中文困難一直備受關注，教育局局長楊潤雄今日（1日）探訪香港道教聯合會圓玄學院第三中學，參觀非華語學生的上課情況。

即看楊潤雄今日探訪情況：

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他提到，該校有多達10個不同國籍共250名非華語學生，為了有效支援他們學習，校方特別設立外籍學生支援組，同時善用教育局的額外150萬元撥款，用於增聘教師人手、發展校本教材及舉辦全方位活動等，讓同學學好中文及融入社會。

他指，學校在中文教學方面採用「中國語文課程第二語言學習架構」，將中文課程劃分為五個程度，因應個別非華語學生的中文水平而彈性安排就讀，讓同學每年都有進步空間，甚至「跳級」，增加他們學習中文的動力和成功感，逐步追回主流進度。

他特意提及校長和老師們付出不少心血，感謝各位學校同工的貢獻，同時鼓勵各位同學繼續努力。

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記者：曾卓鋒

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