【幼兒教育】課堂注入藝術元素盼啟發幼兒創意　師生齊扮蝴蝶學昆蟲生命周期

▲ 幼兒藝術導師一職，負責推動幼兒在語言及藝術上的發展。

學校要為學生帶來不同的學習體驗，教育界近年積極推動發展幼兒藝術創意，啟發學生想像力及創新思維；有學校透過由香港賽馬會推行、保良局等機構統籌的「專業創未來計劃」，聘請幼兒藝術導師，為課堂注入藝術元素，及早發掘學生藝術天份，發展潛能。（詳情即看：【下一頁】）中大音樂系畢業的李佩塋就是透過計劃進入保良局梁安琪幼稚園暨幼兒園，並擔任幼兒藝術導師一職，負責輔助教師上課，推動幼兒在語言及藝術上的發展，包括於唱遊活動做鋼琴伴奏、設計含藝術元素的學習活動等。

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學校近期的學習主題為昆蟲，為讓學生溫故知新，李佩塋設計了一項音樂活動講述昆蟲的生命週期。在地上放置各式各樣的花朵，小朋友會分別扮演毛毛蟲及蝴蝶，前者會模仿毛蟲蠕動，而後者則戴上七彩繽紛的翅膀，扇動雙翼模仿飛行。配合講述幼蟲成長至蝴蝶的音樂，小朋友在老師的指示下體驗蝴蝶由蟲卵、毛蟲至破繭而出的過程。

在學校的「視覺藝術室」中，李佩塋亦與學生一同做美勞。學生可以就學習主題自由創作，除了畫畫，還有不同類型的美術勞作，例如一個有磁力的畫板，學生可以將老師預先準備的材料貼上畫板，發揮其小宇宙，拼湊成不同物品，有學生就用花朵鋪路，讓由數塊百潔布組成的毛蟲在花路上行走。李佩塋亦與學生一同建構出一個立體的森林，用畫紙、毛絨鐵絲、鈕扣、泥膠等材料，變成森林內的一樹木和生物。而在視覺藝術的一個小角落，亦有學生用晶瑩剔透的石頭砌出一隻鍬形蟲。

該校校長巫凱儀認為，推動幼兒在藝術創意方面發展是教育界的趨勢，她指出，藝術相關的課堂為幼兒提供發揮創意及想像力的機會，甚至可以訓練他們的解難能力

例如貼美勞材料時沒有漿糊筆，要用什麼方法才可將材料貼上去？在過程中小朋友要動腦筋想，亦可培訓到他們在日常生活遇到困難時，都要習慣動腦筋，發揮創意去解決問題。

主任伍凱盈就指出，藝術活動可以豐富學生的學習體驗，有助不同能力的發展，

學生可以透過活動勇敢探索、學習欣賞美麗的事物，及如何表達自己感受。在做勞作期間亦會有與同學溝通合作的社交經驗。

巫凱儀就留意到，這些上課模式令學生更開心，「聽到課堂中多了很多歡笑聲，很多學生都喜歡李老師的課堂，甚至寫卡多謝她。」她計劃安排幼兒藝術導師在新學年到低班教學，讓更多學生體驗藝術的樂趣。

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記者：黃悅晴