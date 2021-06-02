【智方便】智方便7月增至110項服務　申請消費券醫療券可核實身份【附登記方法】

▲ 資科辦總系統經理（網絡安全）蕭錦榮表示，「智方便」數碼個人身份平台自去年12月推出，至今已有約38萬名市民登記。（陳永康攝）

港府去年12月推出「智方便」數碼個人身份平台，讓市民快捷登入各種公私營服務，用以核實個人身份等。

政府資訊科技總監辦公室表示，截至5月底已有約38萬名市民登記使用智方便，當中以電子針卡服務最為常用；目前有逾50項公私營服務支援平台，預計7月可陸續增至110項，包括向食環署申請食肆牌照，未來亦可能在醫管局HA Go程式上認證身份。

數碼簽署功能 14萬人登記

資科辦總系統經理（網絡安全）蕭錦榮表示，平台自去年12月推出，至今已有約38萬名市民登記，當中14萬人更已登記了具法律效力的數碼簽署功能「智方便+」，而單是身份認證已有約280萬人次使用，「填表通」功能亦有5.6萬人次使用，數碼簽署則有2.3萬人次使用。

他指，身份認證以新冠疫苗電子針卡及檢測紀錄最多人使用，約有150萬人次，當中110萬人次為開啟疫苗氣泡的電子針卡、40萬為檢測紀錄；稅務易以約26萬人次排第二，第三則是有約20萬人次使用的醫健通。

蕭錦榮稱，現時有49項政府服務支援平台，亦有7項私營機構服務接受智方便，包括2款保險產品、兩電和煤氣、恒生銀行及中銀，能夠在網上服務或分行利用智方便進行身份認證。

研納HA Go程式 方便求診

他續指，能夠使用智方便的服務數量會陸續增加，至今年7月將涵蓋110項政府服務，包括向食環署申請各類牌照、申請和使用長者醫療券等，又透露市民登記電子消費券時將由政府進行身份核實，當中智方便亦可發揮作用。另外，資科辦正與醫管局合作，將平台加入「HA Go」程式，市民註冊後能直接認證，不用再要到醫院或門診才能開通使用，而長遠料2025年啟用的積金易平台也會支援智方便。

他又指，正研究為平台新增功能，例如煤氣、電訊商可將單據掃描到平台，在用戶授權下能夠提供予政府部門作為住址證明，省卻市民自行掃描、拍照的麻煩，料今年年底可以推出。

蕭錦榮強調，無為平台定下使用人數目標：「相信繼續增加服務，用途多元化，自然能讓市民體會到好處」，未來會積極增加平台在商業服務的應用，吸引市民使用。

利用手機應用程式登記「智方便」方法：

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利用自助登記站的登記方法：

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記者：徐紹軒