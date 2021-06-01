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薛永恒與小學生拍宣傳片　推廣「奇趣IT識多啲」計劃

政治 22:45 2021/06/01

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

創新及科技局局長薛永恒與三名小學生拍攝宣傳短片，推廣「奇趣IT識多啲」計劃。（網上截圖）

財政預算案早前撥款兩億多元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，透過課外活動加強小學生對資訊科技的興趣、認識及應用。創新及科技局局長薛永恒早前與三名小學生拍攝宣傳短片，推廣有關計劃。

該條宣傳片名為「小腦袋大未來」，創科局數日前就在社交媒體上載宣傳片的花絮片段。在片段中，3名來自英皇書院同學會小學第二校的小學生與薛對談，更不斷向他發起連番提問，例如薛永恒的工作日常、下堂後的生活等。這3位小學生曾於校內合作研發「智能座廁」，獲得「全港小學生運算思維比賽2020」最佳科技應用獎，以及Scratch組別冠軍。

創科局在社交媒體提到，將會在稍後上載整條宣傳片，呼籲市民密切留意。

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港府推3階段「疫苗氣泡」放寬防疫措施，按此即看。 https://topick.hket.com/article/2930357

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記者︰尹櫻霖

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