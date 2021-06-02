【智方便】登記需身份證及拍照用後即刪　資科辦冀2年內為平台取資訊安全國際認證

▲ 科辦總系統經理（網絡安全） 蕭錦榮（右）指，正為平台申請ISO國際認證，增強市民對系統資訊保安、保障私隱的信心，目標是在2年內取得。（陳永康攝）

近年市民十分關注政府推出科技的私隱及安全問題，智方便平台登記時需相片和身份證以核對身份，資科辦強調有關資料使用後會立即刪除，亦期望在兩年內取得國際標準的認證，增強市民信心。

市民不論透過自助登記站、流動登記隊登記智方便，都需要拍照及插入身份證，而手機程式更需分別以3個角度拍攝身份證及自拍。資科辦總系統經理（網絡安全） 蕭錦榮指，智方便為數碼個人身份平台，登記時需要小心和嚴謹地核實身份，故程序比較多，目的都是確認申請者為本人及使用真實的身份證。

他強調，平台只會於政府數據中心加密儲存登記人的姓名、性別、出生日期和身份證號碼，亦會加密傳送數據，登記時的相片用作核實後會立即刪除。

他補充，平台推出前已確保符合政府資訊保安指引，亦經獨立第三方審核過符合安全。另外，資科辦目標在兩年內取得資訊安全管理系統及隱私資訊管理系統兩項ISO認證，會由第三方對逐項程式「考牌」，期望可加強市民信心。

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記者：徐紹軒