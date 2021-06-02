【新冠肺炎】消息：今日新增一宗輸入個案　下午不設疫情記者會

▲ 消息指今日僅新增一宗輸入個案。

本港疫情似有放緩，消息指，今日（2日）本地零確診，僅新增一宗輸入個案，下午不設疫情記者會。

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本港昨錄7宗確診個案，當中唯一一宗本地個案屬感染源頭不明，為灣仔分區警署的35歲男軍裝警員，居於油塘油美苑淮美閣，日常工作負責巡邏，上月21日曾押送一名被捕者到柴灣警署、上月24日曾押送一名非法逗留者往荔枝角收押所，兩人經檢測後均呈陰性；染疫警員的居所及工作地方已納入強制檢測名單。詳情即看：【下一頁】

染疫警員家中2名子女，分別就讀樂富耀能兒童發展中心及路德會觀塘幼稚園，2人前晚有輕微徵狀，但只檢測出鼻病毒及副流感毒，對新冠病毒則呈陰性；防護中心表示，涉事2間學校須停課作大清洗，而患者30多位同事、10多位家人、曾探望他子女的老師、部分犯人等，共40至50名密切接觸者均須檢疫。

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記者：郭詩詩