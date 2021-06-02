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【新冠肺炎】消息：今日新增一宗輸入個案　下午不設疫情記者會

社會 12:57 2021/06/02

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熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞

消息指今日僅新增一宗輸入個案。

本港疫情似有放緩，消息指，今日（2日）本地零確診，僅新增一宗輸入個案，下午不設疫情記者會。

最新29間疫苗接種中心分布：

    點擊圖片放大
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本港昨錄7宗確診個案，當中唯一一宗本地個案屬感染源頭不明，為灣仔分區警署的35歲男軍裝警員，居於油塘油美苑淮美閣，日常工作負責巡邏，上月21日曾押送一名被捕者到柴灣警署、上月24日曾押送一名非法逗留者往荔枝角收押所，兩人經檢測後均呈陰性；染疫警員的居所及工作地方已納入強制檢測名單。詳情即看：【下一頁】

染疫警員家中2名子女，分別就讀樂富耀能兒童發展中心及路德會觀塘幼稚園，2人前晚有輕微徵狀，但只檢測出鼻病毒及副流感毒，對新冠病毒則呈陰性；防護中心表示，涉事2間學校須停課作大清洗，而患者30多位同事、10多位家人、曾探望他子女的老師、部分犯人等，共40至50名密切接觸者均須檢疫。

同場加映，鼻瘜肉徵狀似鼻敏感，嚴重可影響呼吸，即看：

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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