【2021父親節】帝京酒店父親節自助餐早鳥優惠　$548任食和牛生蠔松葉蟹腳

▲ 帝京酒店推出父親節自助餐早鳥優惠，首100位客人預訂便可以548元享用自助餐，品嘗多款以酥皮製成的佳餚。(酒店相片)

父親節將至，仔女們記得要慰勞一下爸爸。帝京酒店花月庭推出全新的「爸爸『酥』Good 父親節自助晚餐」，提前預訂更有早鳥優惠，首100位客人預訂可享優惠價548元(原價為728元)，相當超值。

自助餐菜式十分豐富，除了有琳瑯滿目的海鮮，如即開生蠔、松葉蟹腳、龍蝦和刺身等外，更有一系列以矜貴食材配搭酥皮製成的濃郁滋味佳餚，包括威靈頓牛柳、酥皮焗紅酒燴M5和牛肉及酥皮焗龍蝦忌廉湯等。

其中的威靈頓牛柳，鴨肝醬及牛柳以酥皮捲起，放入焗爐準確拿捏火喉時間，既juicy又肉嫩。另一款酥皮焗紅酒燴M5 和牛肉，是一道西餐常見的菜式，換上矜貴的M5和牛作為食材，隨即變得不平凡。不單入口啖啖肉，更富有酒香。

▲ 酥皮焗龍蝦忌廉湯：味道濃郁，是水準之作。(酒店相片)

如果爸爸喜歡吃海鮮，就一定不要錯過酥皮焗龍蝦忌廉湯，單看賣相已叫人垂涎三尺，濃郁鮮甜，用料十足。將鬆脆的酥皮沾湯後一同進食，有助提升口感及味道層次。

若爸爸是芝士迷，這個三重芝士流心酥必定合他胃口，混合了3種芝士，包括巴馬臣芝士、車打芝士及莫札瑞拉芝士，濃郁的「芝」香氣味令人著迷。品嘗時還勿忘準備好手機，因芝士拉絲照片用作呃like一流，非常IG-able！

▲ 三重芝士流心酥：用上3款不同的芝士，芝味香濃。(酒店相片)

每位爸爸更可獲贈賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔乙份及黑芝麻蝴蝶酥禮品乙份，定必令爸爸大飽口福。

▲ 每位爸爸可獲贈賓尼士汁鮑魚海參焗釀鮮生蠔，以酥皮包著蠔、鮑魚及海參，再伴以賓尼士汁焗香，味道滿有層次感。(酒店相片)



爸爸「酥」Good 父親節自助晚餐

地址：旺角太子道西193號帝京酒店2樓

電話：2622 6154

供應期及價錢：6月19日 原價728元 早訂優惠價548元

6月20日 原價 728元 早訂優惠價568元

撰文：招美寶