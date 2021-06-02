【一笑渡凡間劇透】第9集劇情預告 蘇柔在大升水袋發現白色粉末感可疑 娛樂 09:58 2021/06/02 分享： 熱門 校長專欄 逆天奇案 烹飪教煮 靚太安樂窩 一笑渡凡間 聲夢傳奇 新冠疫苗 兒童健康 防敏 開心速遞 ▲ 《一笑渡凡間》 由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第8集講到明光返回金花娘娘廟，離開時與捕頭梁大升碰個正着…… 第9集（3/6） 眾人四出尋找失蹤的大升，發現他受創，重傷昏迷。 案件疑點重重，修緣看穿大升裝作昏迷，似有事情隱瞞…… 眾鄉民積極捐助大升，可是大升卻一言不發，蘇柔為此憂心不已，修緣陪伴安慰。 另邊廂，修緣幫助菁兒尋回亡母遺下的絲帕，菁兒向修緣傾訴與母親的感情。 蘇柔在大升的水袋發現白色粉末，深感可疑…… 《一笑渡凡間》第8集劇情 上一頁 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 17:01 2021/06/01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 你可能感興趣 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 16:48 2021/06/01 【逆天奇案】劉佩玥入行8年首次出埠拍劇 Moon泰國中暑仍堅持演出【有片】 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 17:01 2021/06/01 【逆天奇案】陳展鵬由做地盤工捱到成視帝 斥千萬為妻女買愛巢享家庭樂【多圖】 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 15:41 2021/05/25 【逆天奇案】陳展鵬感激太太為家庭付出 自覺幸運遇上單文柔：多謝她揀了我 一笑渡凡間 電視劇 TVB