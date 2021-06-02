【一笑渡凡間劇透】第9集劇情預告　蘇柔在大升水袋發現白色粉末感可疑

▲ 《一笑渡凡間》

由蕭正楠、湯洛雯、沈震軒、簡淑兒、陳秀珠、張達倫、蔣家旻等主演劇集《一笑渡凡間》，第8集講到明光返回金花娘娘廟，離開時與捕頭梁大升碰個正着……

第9集（3/6）

眾人四出尋找失蹤的大升，發現他受創，重傷昏迷。

案件疑點重重，修緣看穿大升裝作昏迷，似有事情隱瞞……

眾鄉民積極捐助大升，可是大升卻一言不發，蘇柔為此憂心不已，修緣陪伴安慰。

另邊廂，修緣幫助菁兒尋回亡母遺下的絲帕，菁兒向修緣傾訴與母親的感情。

蘇柔在大升的水袋發現白色粉末，深感可疑……

《一笑渡凡間》第8集劇情 上一頁